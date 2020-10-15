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Черновол обвинила Зеленского в применении опыта Гитлера

15 октября 2020, 20:09

Экс-политик возмущена опросом, который анонсировал глава государства.

Татьяна Черновол
Татьяна Черновол заподозрила Зеленского в использовании опыта Гитлера / Народный фронт

Бывший народный депутат Татьяна Черновол высказала возмущение после решения президента Украины Владимира Зеленского провести опрос касательно возможной смертной казни за коррупцию.

На своей странице в Facebook политик заявила, что у Зеленского отсутствует политическая воля для борьбы с коррупцией, поэтому подобный опрос выглядит как пиар.

"Хорошо, если только попиариться. Ведь политической воли у Зели на борьбу с коррупцией нет. Маркером этого является то, что руководитель ОП Андрей Ермак уголовно совсем не отвечает за приобретение неприлично дорогого мерса за деньги, которые его брат "наколядовал" из разных лохов за должности", — сообщила Черновол.

Экс-нардеп в своем сообщении в соцсети сравнила методы действующего президента с поступками канцлера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

"Итак, что это было? Только пиар? Или Бубочка "потерял берега" и взялся осваивать технологии Гитлера. Ведь в теории, для усиления власти просто необходимо легализовать репрессии через различные народные опросы\референдумы", - пишет Черновол.

Политик в конце своего заявления подытожила, что Зеленскому не хватит "хребетности" для методов Гитлера.

Читайте такжеОпрос Зеленского: в Офисе президента рассказали СМИ о полном списке вопросов

Опрос Зеленского 25 октября

  • Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в Украине в день проведения местных выборов 2020 – 25-го – также проведут всеукраинский опрос.

  • Президент добавил, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.

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