Что кроется под "прогнозами" СМИ о затяжной войне: дипломат раскрыл лазейку РФ

Огрызко советует воспринимать такие прогнозы от западных СМИ с большим скептицизмом.

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Россия не сможет долго сражаться с Украиной - у нее не хватит ресурсов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Ресурсов России хватит еще на два года войны. В пессимистические прогнозы некоторых СМИ о затяжной войне дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко не верит.

Во время чата на Главреде Огрызко отметил, что ресурсов РФ хватит разве что на года два войны.

"В таких случаях я постоянно возвращаюсь к прогнозам о трёх днях, которые продержится Украина, трёх неделях, трёх месяцах и тому подобном. На такие вещи вряд ли нужно серьёзно обращать внимание, потому что, если анализировать происходящее в самой России, становится очевидно, что её ресурсов не хватит ещё на два года войны. Так что откуда прогнозы про шесть лет? Разве что там уже медведи будут воевать", - сказал дипломат.

Огрызко считает неслучайным "творческое преувеличение" некоторых западных СМИ по срокам войны.

"Давайте не забывать о том, что на Западе продолжает существовать огромное количество российских "консервов", которые живут в разных ипостасях, в том числе в ипостасях экспертов, журналистов, блогеров и т.д. Эта работа проводилась планомерно, системно и началась не вчера, а сразу после развала СССР. Когда ФСБ и внешняя разведка РФ немножечко пришли в себя, а это произошло в середине 90-х годов, они начали осуществлять ту же работу, которую перед этим выполнял советский КГБ", - уверен он.

Поэтому не стоит все эти вещи воспринимать как истину в последней инстанции, посоветовал Огрызко.

"Возможно, это специальная психологическая операция, которая намеренно разгоняется ради того, чтобы сказать: "Вам, на Западе, уже сейчас не слишком приятно, а придётся терпеть лет шесть". Это вызывает очевидную негативную реакцию у всех – и у политиков, и у граждан, которые рассчитывают всё-таки на то, что всё это должно завершиться значительно быстрее и победоносно. Поэтому я бы здесь не исключал и определённой специфической работы российских спецслужб", - подчеркнул Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Война в Украине - последние новости

Ситуация на фронте сейчас напряженная, однако контролируемая, рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш. Россия уже развернула свою 25-ю армию и бросает элитные войска в пехоту.

Согласно утренней сводке Генштаба, ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Первомайского и Марьинки и продолжают наступление.

В то же время Институт изучения войны сообщал, что ВСУ вероятно совершили прорыв на линии Работино-Вербовое. А использование врагом БПЛА указывает на то, что ВС РФ, вероятно, больше не присутствуют примерно в одном километре к западу от Вербового.

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