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Что может остановить Путина от нападения на Украину? - The Economist

21 января 2022, 15:10
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Шансы на полномасштабное нападение российской армии на Украину кажутся крайне высокими - самыми за последние 8 лет - но все же они не стопроцентные.

Российская армия
Что может остановить Путина от нападения на Украину - The Economist / Reuters

Угроза войны в Украине все ощутимей и ощутимей ‒ по мере того, как президент РФ Владимир Путин готовит настоящую катастрофу себя и для официального Киева — полномасштабное вторжение. Об этом говорится в новом аналитическом материале, который был опубликован на портале The Economist.

Более 100 тысяч российских солдат (с развернутыми полевыми госпиталями и большими складами топлива) российское командование сконцентрировало у восточных границ Украины. Множество батальонных тактических групп уже размещены в районе Беларуси ‒ для возможной подготовки к нападению с двух фронтов, которое разделит украинские силы и поставит под угрозу столицу Киев. Не хватает лишь формального повода для объявления войны. Власти США утверждают, что обладают доказательствами ‒ Россия планирует "операцию под флагами чужих стран". Это якобы позволит РФ заявить, что "ее граждане были атакованы Украиной". То есть шансы войны кажутся крайне высокими.

Однако, говорят эксперты, все же они не стопроцентные. Спутниковые фото российских танков и танков определенно вызывают озабоченность. Но дело в том, что Владимир Путин не запускает на полную свою машину пропаганды для россиян ‒ как это было перед аннексией полуострова Крым в 2014 году. По российским телеканалам возможность войны практически не упоминается. То есть, считают специалисты, раз Путин не дал команду пропагандистам, то, стало быть, он еще не принял окончательное решение по поводу нападения на Украину.

Есть несколько вещей, которые его окружение наверняка рассматривает. Во-первых, вторжение в Украину навредит России экономически. Америка и Евросоюз подготовили длинный список финансовых и торговых санкций. Уровень жизни россиян в таком случае продолжит падать. Во-вторых, украинские войска вряд ли смогут сразу отбить удар российских войск, но точно смогут устроить полномасштабную партизанскую войну. В-третьих, большая война с Украиной не пользуется поддержкой населения России. В течение многих лет опросы общественного мнения показывали, что большинство россиян предпочитают, чтобы их страна и Украина были дружественными соседями. Рейтинг популярности Путина с течением времени падал, как и курс рубля.

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Возможное вторжение России в Украину

  • 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.
  • Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.
  • CNN писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев шокирован таким заявлением. Мол, Байден дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.
  • В Белом доме поспешили объяснить слова Байдена. Президент США якобы имел ввиду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян.
  • "Если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
  • Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.
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Владимир Путин российское вторжение новости Украины
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