"Интересная ситуация на авиабазе "Оленья": Россия перемещает Ту-95М - OSINT

Аналитики связывают активность вражеской авиации с регулярными атаками на их аэродромы.

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На сейчас неизвестно, куда Россия перебрасывает Ту-95 / Коллаж Главреда: скриншот видео РДК, Схемы, structure.mil.ru

Российские оккупанты меняют места размещения стратегической авиации Ту-95МС. OSINT-сообщество Tracking пишет об "интересной ситуации" на аэродроме "Оленья".

Куда именно перебрасывают бомбардировщики - аналитикам неизвестно.

"Интересная ситуация происходит на авиабазе "Оленья" с Ту-95МС. Количество бортов Ту-95МС почти каждый день меняется. Куда именно происходит перелет - пока неизвестно, будем уточнять", - говорится в сообщении. видео дня

Самое интересное, что некоторые борта Ту-95МС начали менять свое местоположение так же, как на авиабазе "Энгельс-2", отмечают эксперты.

OSINT-сообщество объясняет такие "движения" авиации регулярными атаками на авиабазу.

Ту-95 - Россия наносит удары по Украине

Россия регулярно бьет по Украине, применяя дальнюю стратегическую авиацию, в частности Ту-95.

Украина неоднократно просила Америку о разрешении нанести по аэродромам с "Тушками" удары вооружением США. Однако в Вашингтоне не думают, что это как-то изменит ход боевых действий. Из-за чего Украина начала бить по аэродромам дальнобойными беспилотниками собственного производства.

Как писал Главред, 27 июля в районе военного аэродрома "Дягилево" прогремели взрывы. При том, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 километров.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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