Суд оставил бывшего главу МИД Кожару под стражей

Суд оставил Леонида Кожару под стражей / УНИАН

Киевский Апелляционный суд оставил под стражей экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого.

По информации, суд отказался изменять меру пресечения Кожаре, а апелляционную жалобу стороны защиты оставили без удовлетворения.

"Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника в интересах подозреваемого Кожары - оставить без удовлетворения", - сказано в сообщении суда в Фейсбуке.

Читайте такжеСмерть в доме Кожары: в деле наметился неожиданный поворотНапомним, 27 марта суд избрал меру пресечения для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Так, экс-главу МИД арестовали в зале Шевченковского суда Киева.

Отметим, суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. При этому ему определили залог в сумме 14 миллионов гривен.