Пляж и вертолетная площадка: СМИ показали шикарный особняк Виталия Кличко

СМИ показали шикарный особняк Виталия Кличко / УНИАН

Мэр столицы Виталий Кличко, который вчера с концертами и салютами отмечал свой день рождения, достроил свой дом за Киевом, в Вышгородском районе - там появились дебаркадер, пляж и вертолетная площадка.

Резиденция находится в селе Лютежской гостиницы Вышгорода. Об этом предоставляют Страна .

Дом Кличко находится на закрытой и охраняемой территории. С одной стороны густой сосновый лес, а с другой – Киевское водохранилище.

Журналистам удалось сделать снимки дачи с воздуха.

Оказалось, что Кличко заметно расстроил и облагородил свое имение со времен 2013 года, когда журналисты впервые нашли и показали эту загородную недвижимость.

Так, кроме причала для катеров, на берегу появился небольшой обустроенный пляж и дебаркадер (плавучий дом, который часто используют в качестве зоны отдыха), а рядом с ним вертолетная площадка. Ведь оба брата летают на геликоптерах.

Напомним, что участок в 25 соток и деревянный дом в стиле альпийских шале (785 кв. м) оформлен на Наталью Егорову, жену Кличко. По декларации мэра, это поместье у них с 2013 года и цена особняка на момент покупки была 3 620 000 грн, а вот стоимость земли не указывается.

Пока Кличко праздновал день рождения, нардеп от Слуги народа отправился отдыхать в курортный поселок под Одессу. Так, бывший шоу-мэн студии Квартал 95 Юзик стоял на пляже с бокалом пива и в трусах, общаясь с загорелым отдыхающим.