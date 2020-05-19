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Воры взломали рабочий кабинет заместительницы Малюськи: опубликованы фото

19 мая 2020, 10:00

Злоумышленники взломали рабочий кабинет Ольги Онищук ‒ заместителя министра юстиции Дениса Малюськи.

Минюст
Воры взломали рабочий кабинет заместительницы Малюськи / УНИАН

В столице Украины неизвестные злоумышленники взломали рабочий кабинет Ольги Онищук ‒ заместителя министра юстиции Дениса Малюськи.

По факту инцидента она написала заявление в Главк Национальной полиции по Киеву. Детали происшествия сама чиновница опубликовала в посте на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста! Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!)", ‒ написала она эмоциональный пост.

Напомним, ранее руководитель министерства юстиции Украины Денис Малюська спровоцировал скандал. Он публично озвучил идею выпустить на свободу часть заключенных во время пандемии, назвал людей, которые отбывают пожизненное заключение "самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных". Более того, чиновник заявил, что готов был бы брать таких людей на работу.

Минюст взлом Денис Малюська инцидент нацполиция
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