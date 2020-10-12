Деоккупация Крыма - о чем договорились Зеленский и Дуда

Анжей Дуда и Владимир Зеленский / УНИАН

Официальная Варшава крайне заинтересована во взаимодействии с официальным Киевом в рамках международной платформы по деоккупации Крыма из рук России.

Такая информация содержится в совместном коммюнике президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды соответственно.

"Мы, президенты Украины и Польши, подчеркиваем важность украинского-польских двусторонних отношений, которые носят характер стратегического партнерства. Выражаем свою волю к их всестороннему развитию на благо наших обществ и экономик", ‒ говорится в тексте документа.

Руководители Украины и Польши полностью соглашаются, что пандемия китайского коронавируса Covid-19 существенно повлияла на глобальный и региональный порядок и поэтому, полагают они, необходимо немедленное усиление международного сотрудничества для преодоления новых вызовов и угроз.

Читайте такжеВизит Дуды в Украину: Зеленский просит восстановить могилу УПАКроме того, президенты Зеленский и Дуда еще раз декларировали свое уважение к нормам международного права и основным принципам международных отношений, а также одновременно призвали к прекращению незаконной оккупации полуострова Крым и войны на Донбассе.

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