УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Деоккупация Крыма - о чем договорились Зеленский и Дуда

12 октября 2020, 16:18

Информация о договоренности глав Украины и Польши была опубликована на официальном сайте украинского президента.

Зеленский, Дуда
Анжей Дуда и Владимир Зеленский / УНИАН

Официальная Варшава крайне заинтересована во взаимодействии с официальным Киевом в рамках международной платформы по деоккупации Крыма из рук России.

Такая информация содержится в совместном коммюнике президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды соответственно.

"Мы, президенты Украины и Польши, подчеркиваем важность украинского-польских двусторонних отношений, которые носят характер стратегического партнерства. Выражаем свою волю к их всестороннему развитию на благо наших обществ и экономик", ‒ говорится в тексте документа.

Руководители Украины и Польши полностью соглашаются, что пандемия китайского коронавируса Covid-19 существенно повлияла на глобальный и региональный порядок и поэтому, полагают они, необходимо немедленное усиление международного сотрудничества для преодоления новых вызовов и угроз.

Читайте такжеВизит Дуды в Украину: Зеленский просит восстановить могилу УПАКроме того, президенты Зеленский и Дуда еще раз декларировали свое уважение к нормам международного права и основным принципам международных отношений, а также одновременно призвали к прекращению незаконной оккупации полуострова Крым и войны на Донбассе.

Санкции Украины и Польши против России - что было ранее:

новости Польши Владимир Зеленский Анжей Дуда новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Деоккупация Крыма - о чем договорились Зеленский и Дуда». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:56
В Беларуси силовики пригрозили протестующим боевым оружием
16:50
Украину захлестнет Covid-19: ученые дали пугающий прогноз и назвали сроки Видео
16:48
Идеальные отношения строятся в кровати! новости компании
16:44
Энтузиаст запустил легендарный шутер Doom на картошке. Буквально
16:18
Деоккупация Крыма - о чем договорились Зеленский и Дуда
16:18
У Зеленского назвали способы получения Украиной вакцины от коронавируса Видео
16:17
Продюсер Оли Поляковой высказался о скандале из-за концерта в Харькове Видео
16:14
Судьбу каникул в школах с 15 октября решит Кабинет министров Видео
15:57
"Тупой ботинок порет хрень": "слуги народа" сцепились из-за вакцины РФ от COVID-19 Видео
15:36
В ЕС назвали условия санкционного удара по Лукашенко и его режиму Видео
15:35
Саакашвили отреагировал на свое избиение в Афинах Видео
15:30
Как убрать рекламу на Youtube: 3 простых способа
15:29
Евросоюз принял решение по санкциям из-за отравления Навального Видео
15:23
Появился официальный трейлер экранизации Противостояние Стивена Кинга Видео
15:19
В горсовет Кривого Рога могут пройти 8 партий, а Шевчик догоняет Вилкула - опрос
15:07
Досрочные каникулы из-за COVID-19: в Киеве приняли неожиданное решение Видео
14:58
Политолог спрогнозировал, насколько реальна отставка Шмыгаля
14:34
"Освідченні люди" и "кандидат на голову": "слуги народа" опозорились с предвыборной рекламой
14:33
Алена Шоптенко уходит с Танцев со звездами - заявление
14:28
У Путина отреагировали на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу Видео
14:16
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
13:51
Европейский Союз лупанул по Лукашенко санкциями Видео
13:42
Олег Винник поборол коронавирус и собрался на концерты Видео
13:37
Стали известны детали переговоров Лукашенко и оппозиции в СИЗО Видео
13:33
У Путина рассказали, когда Украина может получить российскую вакцину от коронавируса Видео
13:28
Сексологи рассказали о сексуальных трендах 2020 Видео
13:19
Порошенко стало лучше и его выписали из больницы Видео
13:17
В Украине заболеваемость пневмонией выросла в пять раз Видео
13:12
Участница Танці з зірками 2020 родила перед 7 эфиром и показала сына Фото
13:03
В Афинах неизвестные напали на Саакашвили Видео
12:59
В Кремле оценили желание Трампа срочно заключить с Россией ядерную сделку Видео
12:56
Бунт против карантина: в Черкассах отказались от дистанционки и досрочных каникул Видео
12:55
Городская комиссия в Одессе может быть распущена - СМИ актуально
12:53
Когда отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров Видео
12:42
Как прожить дольше: ученые указали на тип отношений, продлевающий жизнь Видео
12:41
"Могли бы побороться за премию Дарвина": Разумков оценил глупость некоторых нардепов
12:17
Обработка изображений в онлайн-сервисе: назван лучший графический редактор новости компании
12:13
В Беларуси предложили "обрезать" Лукашенко полномочия Видео
12:12
Что такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен
12:11
Муж Тихановской присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО Видео
12:05
"Пообещали посадки": Зеленский пригрозил Венедиктовой судьбой Рябошапки Видео
12:00
В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием - фото Фото
11:34
Стивен Кинг с юмором оценил российский сериал Эпидемия
11:33
Евросоюз вспомнил России отравление Скрипалей и на год продлил санкции Видео
11:33
"Война и ненависть": Зеленский рассказал, что думает о россиянах Видео
11:28
Коронавирус может "жить" на деньгах и телефонах почти месяц – ученые
11:26
Читайте состав: определены опасные для кожи ингредиенты косметических средств Видео
11:20
У Пашиняна обвинили Анкару и Баку в срыве миссии России по Нагорному Карабаху Видео
11:12
Больницы забиты до отказа: в Минздраве назвали области, где коронавирус набрал темп Видео
10:50
Украинская телеведущая вместе с коллегами заразилась коронавирусом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять