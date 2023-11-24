Десятки погибших: британская разведка сообщила о главной проблеме на фронте

Атаки на военные бригады в тылу свидетельствуют о том, что Украина и Россия стали перед новым вызовом, который связан с рассредоточением своих войск. об этом говорится в разведывательном отчете британского министерства по войне в Украине в пятницу.
Аналитики отмечают, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери от точных ударов ВСУ с большого расстояния.
"10 ноября, вероятно, более 70 российских военных погибли в результате удара по колонне грузовиков в 23 км от линии фронта в селе Гладковка Херсонской области. Впоследствии, 19 ноября, удар по российским военнослужащим, которые принимали участие в церемонии награждения или концерте в Кумачово, вероятно, привел к десяткам жертв", - говорится в сообщении британской разведки.видео дня
В министерстве отметили, что Украина также столкнулась с подобными ситуациями: 3 ноября российская баллистическая ракета привела к гибели 19 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время церемонии вручения наград.
Британские аналитики отметили, что военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, обычно хорошо ориентированы в дальности действия систем вооружений своего противника.
"Однако, столкнувшись с реальностью очень длительных боевых действий, командиры сталкиваются с острой дилеммой. Они должны найти баланс между наилучшей практикой рассредоточения войск, что делает их менее уязвимыми к ударам, и повседневной потребностью собирать подразделения вместе для осуществления управления и поддержания боевого духа", - резюмировали в британской разведке.
Война России против Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, стали известны детали ночной атаки беспилотников на военные объекты российских оккупантов в Крыму.
России не хватает достаточного количества боеприпасов для осуществления значительного наступления в этом году. Эту информацию обнародовало западное новостное агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя НАТО.
В то же время, как говорится в материале CNN, украинские военные эффективно развивают операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области, создавая трудности для оккупантов.
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