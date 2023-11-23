Россияне накапливают технику и усиливают атаки на Харьковскую область: ВСУ держат оборону

Купянское направление остается самым тяжелым на территории Харьковской области, сообщил Синегубов.

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Ситуация на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные на Купянском направлении накапливают технику и усиливают атаки.

"Враг усиливает атаки. На этом направлении фиксируем новое накопление техники. Это связано с тем, что враг несет почти ежедневно большие потери среди живой силы, техники и вооружения. Он ее пополняет, чтобы штурмовые действия продолжить", - рассказал чиновник, передает "Суспільне".

По его словам, Купянское направление остается самым тяжелым на территории Харьковской области. В течение суток ВСУ отбили 12 штурмов россиян.

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"Противник обстрелял около 12 населенных пунктов. У нас остаются опасными Купянское и Боровское направления", - рассказал руководитель обладминистрации.

Ситуация на Купянском направлении: что известно

Напомним, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки. Российские захватчики завершают перегруппировку на Купянском направлении и после этого могут атаковать с новой силой.

Оккупанты наступают на Купянском направлении. По словам военных, Купянск важен тем, что в случае его оккупации россияне могут выйти на восточный берег Оскола в Харьковской области.

Генерал раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом. На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия, которые отбили ВСУ. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике, сообщил Александр Сырский.

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