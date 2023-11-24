У РФ не хватает снарядов на большое наступление в 2023 году - Bloomberg

Агентство Bloomberg пишет, что Россия не располагает достаточным количеством боеприпасов для проведения значительного наступления в этом году.

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У русских оккупантов не хватает боеприпасов на большое наступление в 2023 году - Bloomberg / коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, 22 ОМБ

Страна-агрессор Россия не располагает достаточным количеством боеприпасов для проведения значительного наступления в этом году. Об этом написало западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя НАТО.

По его словам, несмотря на мобилизацию своей оборонной промышленности, путинский режим все еще не в состоянии удовлетворить огромный спрос на боеприпасы для собственной армии.

Представитель НАТО предполагает, что вместо полномасштабного наступления генералы страны-агрессора сосредоточилась на захвате позиций на востоке Донецкой области (в районе Авдеевки) и попытке захватить территории в Харьковской области (в районе Купянска).

видео дня

К слову, в октябре немецкое издание Bild писало, что страна-агрессор Россия впервые подтвердила использование в боях с ВСУ иранских боеприпасов. Подтверждением этому стало опубликованное российским Минобороны видео с демонстрацией иранских ракет модели Arash для РСЗО "Град".

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава военно-гражданской администрации Авдеевки, Виталий Барабаш, поделился информацией о напряженной обстановке возле города, указав, что защитники находятся в сложных условиях, но успешно удерживают свои позиции.

Российские оккупанты активно атакуют позиции и обстреливают поля рядом с Авдеевкой. Даже при том, что украинские защитники эффективно ликвидируют оккупантов, они продолжают штурмовать, действуя подобно "зомби".

Офицер Сергей Цехоцкий из 59-й отдельной мотопехотной бригады утверждает, что информация о прорыве украинской обороны в Авдеевке не соответствует действительности.

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