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Для Путина это было архиважно: озвучен главный провал для РФ в Саммите мира

Яна Ставская
19 июня 2024, 18:51обновлено 19 июня, 19:27
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В итоге все будет зависеть от ситуации на поле боя, уверен дипломат Владимир Огрызко.
Для Путина это было архиважно: озвучен главный провал для РФ в Саммите мира
В чем Россия ошиблась, пытаясь сорвать Саммит мира? / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин собирался сорвать Саммит мира в Швейцарии или хотя бы "урезать" некое количество "незападных" стран. Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко считает, что Кремлю это не удалось.

"Для Москвы было архиважно сделать так, чтобы минимальное количество стран Глобального Юга присутствовало на саммите. А получилось наоборот, и большинство присутствующих на саммите были не страны Запада, а страны с разных континентов. Были представлены все: и Латинская Америка, и Африка, и Азия, и Океания, и остальные", - высказался дипломат в чате на Главред.

Для Путина это была ключевая задача, уверен Огрызко.

"Мы помним, сколько усилий приложили российские "дипломаты", спецслужбы, политические деятели, включая и самого Путина, которые ездили по миру, ужасали, обещали санкции, лишь бы только страны не приехали на саммит мира или приехали на не очень высоком уровне. Но всё это провалилось", - отметил он.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Вместе с тем дипломат считает, что одного Саммита для завершения войны мало.

Он добавил, что успехи ВСУ на фронте переведут вопрос переговоров в "более практическую" сферу.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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