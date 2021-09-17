Достал из коляски и пропал: в Запорожье неадекват похитил младенца

Ребенка похитил собственный отец / pixabay

Ужасный случай в Запорожье. Там среди бела дня похитили ребенка. Мужчина вытащил годовалого младенца из коляски и исчез. Копы начали его поиски. Утверждается, что похититель - отец ребенка.

Как пишет местный Тelegram-канал. Происшествие случилось накануне вечером на улице Комарова. 25-летний мужчина вместе со своими подельниками украл из коляски ребенка и скрылся с места преступления на автомобиле Ford.

Мать похищенного ребенка утверждает, что во время похищения злоумышленники травмировали бабушку, которая гуляла с коляской. Кроме того, повреждения якобы получил и сам малыш.

"Вывернули ручку моей дочери и уехали в неизвестном направлении. Позже выяснили, что машина зарегистрирована на моего бывшего мужа", - говорит женщина.

Убитая горем мать переживает еще и потому, что девочка - аллергик и около года не видела собственного отца.

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Журналисты ТСН выяснили в Нацполиции Запорожской области, что ребенка действительно забрал биологический отец. Однако, где он находится сейчас, неизвестно.

"Данный мужчина биологический и юридический - отец ребенка. Он имеет на нее полные права. Сейчас супруги находятся в состоянии развода, но пока они официально не разведены. Поэтому это чисто гражданско-правовые отношения. Полиция ищет и отца, и ребенка, чтобы убедиться, что с малышом все в порядке. Поиски продолжаются", - рассказали в Нацполиции области.

Напомним, ранее на Киевщине отец похитил собственного сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении. Как рассказала крестная мальчика, мужчина заранее организовал похищение ребенка. Женщина уверена, что пребывание ребенка с отцом опасно.

Также ранее отец убил собственного 3-летнего сына. Как известно, накануне мужчина забрал мальчика из садика. Однако домой так и не привез. На поиски их обоих бросили все силы местной полиции и местных жителей. А утром копы убили наповал ужасной новостью - мальчика нашли мертвым в лесополосе. На голове у него был пакет.