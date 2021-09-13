"Сложная семейная ситуация": отец похищенного мальчика в Богдановке объяснил свой поступок

Отец утверждает, что мальчик болен / ТСН

В воскресенье, 12 сентября, жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что отец забрал ее сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении. Как рассказала крестная мальчика, мужчина заранее организовал похищение ребенка. Женщина уверена, что пребывание ребенка с отцом опасно.

Однако в эксклюзивном комментарии ТСН.ua мужчина рассказал свою версию этой душераздирающей истории и объяснил, почему забрал ребенка у его матери.

По словам мужчины, сын нуждается в обследовании и лечении из-за задержки в развитии. Также отец, который, к слову, по специальности педиатр, утверждает, что у трехлетнего Димы на данный момент сильная простуда с вероятностью осложнений.

"Мне нужно себя хотя бы базово защищать и в целом объяснить происходящее. У нас с Юлией, действительно, сложная семейная ситуация, но это исключительно наш внутренний семейный конфликт. Честно, не представляю, что она сейчас говорит именно вам, потому что ее позиция меняется чуть ли не каждый час. Озвучу все позиции вместе на опережение: я не гей, не педофил, не абьюзер, не насильник, не мародер, не хулиган, не психопат, не Волан-де-Морт и т.д., не знаю, какие актуальные обвинения в текущий момент", - сказал отец мальчика.

Мужчина объяснил свой поступок с "похищением".

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"Приехав вчера на свидание к сыну, я увидел, что он очень болен (простуда у маленьких детей может протекать с осложнениями). Что интересно — Юлия этого не отрицает, но пытается использовать против меня. Да, родители, и особенно родители-врачи, могут справиться с большей частью ОРВИ, но здесь под вопросом госпитализация. Сразу же я записал ребенка к врачу, но не смог уговорить Юлю съездить вместе. Далее действовал по ситуации, думая только о его здоровье. Ребенок все это время был со мной рядом, и мы смогли вчера попасть к компетентному специалисту ", - рассказал отец.

Наличие "группы поддержки" при "похищении" мальчика его отец аргументировал тем, что дома у его бывшей жены часто бывают гости "со спиртным". Поэтому он решил принять меры безопасности.

А вот фото, обнародованное полицией, на котором малыш выглядит измученным, он объяснил сонным состоянием ребенка.

"Сделана она была, когда меня заставили разбудить сына, который уже в 22 часа спал, чтобы подтвердить, что он жив. Разбудите уставшего ребенка и посмотрите, как он будет выглядеть", - добавил отец мальчика.

Тайну своего местонахождения мужчина также аргументировал мерами безопасности.

"Пока я был вынужден находиться на территории их дома, во время визитов к детям, от отца Юлии мне неоднократно поступали угрозы физической расправы (повод всегда найдется, я один - их трое: Юля, ее отец и мать). Но ради сына, я, рискуя собственной безопасностью, продолжал осуществлять визиты. Ну, а на данный момент мне нужно лечить сына и я реально опасаюсь за свою жизнь", - отметил отец Димы.

Известно, что окончательно место жительства ребенка определит суд, который запланирован на 24 сентября.

Напомним, автомобиль Subaru Forester, на котором увезли ребенка, нашли в поле в нескольких километрах от села. Позже мужчина пересел на другое авто и уехал.