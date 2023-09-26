Достать до оккупантов в Крыму: Украина создает аналог Калибра — The Economist

Любой удар по логистике или авиации врага подрывает боеспособность оккупационных войск.

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В Украине хотят создать аналог ракеты Калибр / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Украина разрабатывает ракеты с высокой точностью и маневренностью – аналоги российских ракет Калибр и Х-101.

У нового оружия должны быть характеристики, затрудняющие его перехват вражескими системами ПВО, говорится в материале издания The Economist.

В первую очередь, Украина заинтересована в применении новых ракет при атаках на военные объекты оккупантов в захваченном Крыму. При этом такие операции следует воспринимать как вспомогательные для более важных усилий.

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Подчеркивается, что речь идет о контрнаступлении ВСУ в Запорожской области. При этом любой удар по логистике или авиации врага подрывает боеспособность оккупационных войск на полуострове.

Как рассказал капитан ВМСУ Андрей Рыженко, кампания по созданию неустойчивого состояния в Крыму будет продолжаться вплоть до зимы.

"Мы будем продолжать искать слабые места России и продолжать ухудшать российскую оборону и логистику", — сказал он.

Кроме того, Украина намерена лишить РФ монополии в Черном море и восстановить контроль над морскими путями. Она уничтожает российские военные корабли везде, где только может, а остальные оттесняет на такое расстояние, которое максимально затрудняет нанесение ударов по портам, городам и новому морскому коридору, пишут авторы статьи.

Издание добавляет, что Украина значительно улучшила соотношение военно-морских сил в Черном море с РФ в свою пользу. Если в начале полномасштабной войны это соотношение находилось на уровне 12:1, а сегодня счет составляет 4:1.

Ранее сообщалось, что РФ копит ракеты: украинцам назвали вероятные цели массированных ударов оккупантов. Российские оккупанты экономят ракеты, чтобы зимой устроить массированные удары по Украине, заявила глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ударила по месту сборки украинских ракет. Российские оккупанты во время одной из атак ударили по месту, где собирали украинские ракеты, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он уточнил, что часть производства ракет из Украины перенесли за рубеж.

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