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"Дождемся настоящей из ЕС": Зеленский отказался брать путинскую вакцину от Covid-19

8 октября 2020, 12:19

Президент Украины раскритиковал "предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами".

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский заявил – официальный Киев планирует дождаться европейской вакцины от коронавируса Covid-19 (несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности предоставить Украине российскую вакцину Спутник-V).

Об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами", - говорится в тексте.

До того украинский политик Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным обсудил возможность предоставления российской вакцины Спутник-V Украине, а также утверждал, что он сам, его супруга Оксана Марченко и другие члены семьи прошли через вакцинацию ею.

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Владимир Зеленский вакцина от китайского коронавируса – что было ранее:

  • Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с эпидемией в стране и рассказал, стоит ли ждать Украине вакцину от коронавируса.
  • До того президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей два раза через инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19 (разработанную российскими медиками).

Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владимир Путин новости Украины российская вакцина
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