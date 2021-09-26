Две недели была прикована к батареям: дочь депутата из Полтавы похитили и жестоко издевались

Похищение студентки под Киевом / скриншот

19-летнюю студентку похитили по пути в Киев и требовали выкуп почти полмиллиона долларов.

Как сообщает Сегодня, сотрудники Службы безопасности Украины уже задержали преступников, а девушка до сих пор приходит в себя от пережитого.

"В конце лета 19-летняя Вита, впервые без сопровождения родителей, отправилась в Киев на учебу, но до столицы не доехала. На трассе ее автомобиль подрезали, а студентку похитили", - говорится в сообщении.

Девушку держали две недели, а спала она сидя, прикованная к батареям.

"Ее похитители требовали у родителей выкуп - 10 биткоинов, то есть 470 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

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Мама девушки Татьяна Кириченко рассказала, что после похищения получила анонимное sms-сообщения.

"Пришла нам sms: если вы хотите вернуть любимого человека, в скобках была В, то зайдите в Telegram канал ... В переписке с преступниками они давали нам понять, что они следили, они все знают", — рассказала женщина.

Что известно о похищенной девушке

Вита - студентка третьего курса института права. Ее отец - депутат Полтавского областного совета, у семьи сельскохозяйственное предприятие.

Хоть у семьи и есть деньги от продажи недвижимости, но этого было недостаточно для озвученной суммы выкупа. Родители сразу обратились в полицию. За дело взялась СБУ. Организатора похищения удалось найти.

По словам прокурора Офиса генерального прокурора Дениса Олейника, им оказался человек, который сейчас находится за решеткой и обвиняется в совершении умышленного убийства. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 000 долларов.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инна Усова отметила, что похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть Даркнет, но их смогли установить и задержать.

Похитителю и двум сообщникам грозит до 9 лет за решеткой.

Напомним, ранее на Киевщине отец похитил собственного сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении. Как рассказала крестная мальчика, мужчина заранее организовал похищение ребенка. Женщина уверена, что пребывание ребенка с отцом опасно.

Также ранее отец убил собственного 3-летнего сына. Как известно, накануне мужчина забрал мальчика из садика. Однако домой так и не привез. На поиски их обоих бросили все силы местной полиции и местных жителей. А утром копы убили наповал ужасной новостью - мальчика нашли мертвым в лесополосе. На голове у него был пакет.