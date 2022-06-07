"Его жизнь на волоске": Мустафа Найем трогательно поблагодарил всех за помощь раненному брату

Маси Найем находится в тяжелом состоянии / Masi Nayyem

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем трогательно поблагодарил всех, кто помог его брату - известному адвокату Маси Найему, который получил тяжелое ранение головы на фронте. Слова благодарности он выразил на своей странице в Facebook.

Мустава отметил, что жизнь его брат находилась на волоске. Он благодарен всем, кто помог спасти Маси и подарил возможность обменяться словами любви.

"Глубокий поклон вам всем - кто его подобрал, оказал первую помощь, довез до врачей, стабилизировал, доставил в клинику, прооперировал и сейчас делает все, чтобы помочь ему пережить первые, самые опасные дни после операции ... Жизнь Masi была на волоске и все еще находится под угрозой. Но если бы не все вы, я бы не смог снова взять его за руку и сказать, что люблю", - написал Мустафа Найем.

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Напомним, 5 июня Маси Найем получил тяжелое ранение в голову. Его эвакуировали из передовой и доставили до Славянска. После стабилизации состояния Найема отвезли в Краматорск и лишь позже удалось доставить в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр.

Украинскому защитнику сделали операцию, однако он какое-то время находился в коме.

Позже Маси вышел на связь и сам на своей странице в Facebook сообщил, что был ранен в голову осколком снаряда, один глаз спасти не удалось.

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