Экология под угрозой: оккупанты Крыма по-варварски бурят скважины

До конца года в планах пробурить 30 скважин.
Оккупанты Крыма намерены решить острую проблему водоснабжения полуострова за счет бурения скважин.
Как пишет Крым.Реалии, соответствующие действия запросто могут привести к усугублению проблемы засоления почв, существенно обострившейся с приходом на полуостров россиян.
В апреле 2021 года оккупанты планируют запустить водопровод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Чтобы наполнить водохранилище, бурильщики "Крымгеологии" пробурили три скважины, до весны следующего года планируется пробурить еще пять.
"Мы сейчас активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Планируем рабочий пуск воды 18 апреля следующего года. Протяженность этого водовода 21 километр, диаметр – 500 мм, в две нитки. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора", - заявил "министр строительства и архитектуры Крыма" Михаил Храмов.
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До конца года оккупанты планируют пробурить на полуострове 30 скважин – такие планы озвучил назначенный Кремлем "куратор Крыма" Марат Хуснуллин. Проведение работ поручено Росгеологии, планируется, что 22 скважины сразу начнут подавать воду в систему.
Засушливые лето и осень в аннексированном Крыму привели к тому, что реки, озера и водохранилища полуострова практически не наполнились водой. По прогнозу Росгидромета, в четвертом квартале 2020 года водность рек на полуострове будет варьироваться от 10 до 60% от нормы.
Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.