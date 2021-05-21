Экс-посол США оценил потенциал встречи Зеленского и Путина

Зеленский может равняться с Путиным, считает Хербст/ УНИАН

Американский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст считает, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня может провести встречу на равных со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я ничего против (встречи Зеленского с Путиным, — ред.) не имею. Если Зеленский хочет и у него есть возможность встретиться с Путиным, пожалуйста, он может встретиться. Важно то, что они встречаются. Важно то, что Зеленский говорит на встрече", - сказал Хербст в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1.

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"Два года тому назад многие считали, что Зеленский не может вести переговоры с Путиным, это все будет в пользу кремлевских агрессоров. Но на мой взгляд, несмотря на ошибки, которые Зеленский делает, он показывал, что может равняться с Путиным (…) На мой взгляд, он может встретиться (с Путиным, - ред.). Важно, что он говорит", — добавил дипломат.

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