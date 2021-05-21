Экс-посол США оценил потенциал встречи Зеленского и Путина

Джон Хербст считает, что за два года на должности президента Владимир Зеленский получил немало политических навыков.
Американский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст считает, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня может провести встречу на равных со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я ничего против (встречи Зеленского с Путиным, — ред.) не имею. Если Зеленский хочет и у него есть возможность встретиться с Путиным, пожалуйста, он может встретиться. Важно то, что они встречаются. Важно то, что Зеленский говорит на встрече", - сказал Хербст в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1.
Читайте такжеЗеленский сделал заявление о завершении войны на Донбассе и плане БАмериканский дипломат считает, что за два года на должности президента Зеленский получил немало политических навыков.
"Два года тому назад многие считали, что Зеленский не может вести переговоры с Путиным, это все будет в пользу кремлевских агрессоров. Но на мой взгляд, несмотря на ошибки, которые Зеленский делает, он показывал, что может равняться с Путиным (…) На мой взгляд, он может встретиться (с Путиным, - ред.). Важно, что он говорит", — добавил дипломат.
Встреча Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с Путиным.
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным. Чуть позже в тот же день пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет деталей встречи.
- На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что она точно не состоится в Москве, как ранее предлагал российский президент.
- В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день идет подготовка встречи Путина и Зеленского. По его словам, на данный момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече".
- 20 мая глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что встреча президентов Украины и России может состояться при одном условии, но о конкретике по датам пока говорить рано.