Эксперт назвал главный промах Зеленского с идеей всенародного опроса

Владимир Зеленский / Reuters

Предложенный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос 25 октября не будет репрезентативным и учтет мнение лишь наиболее активной части населения, которая придет на местные выборы, заявил заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

"Это ни в коей мере не полная репрезентация населения, а именно общественное мнение той части населения, которая участвует в выборах и, соответственно, социально активна и имеет решающий голос в стране - так-то следует рассматривать. Ошибку тут даже нет смысла рассчитывать, потому что это, как бы вы не считали, мнение активной части населения", - подчеркнул социолог в комментарии Интерфакс-Украина.

Он также сказал, что предлагаемые президентом замеры общественного мнения называются сплошным опросом, и социологи вовлечены в него на этапе подготовки тем и формулировок вопроса, на которой отвечают граждане.

"Социологи обязательно должны присутствовать при обсуждении формулировок вопросов и даже тем, которые выносятся на такое всенародное голосование. Здесь было бы конечно уместно мнение социологов по поводу этих вопросов, потому что от этого зависит вообще допустимость такого рода опросов. И, кстати говоря, очень важный пункт о совместимости таких вопросов с выборами: не будут ли они отпекать от выборов, не будут ли они воздействовать на мнение избирателей - тут очень важно проконсультироваться с профессионалами, а социологи в этой области профессионалы", - добавил Головаха.

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5 важных вопросов от Зеленского: