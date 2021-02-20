УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2

20 февраля 2021, 00:39
Прослушать новость
Остановить

Киеву не стоит надеяться на то, что США "прикроют Украину политически", а нужно создать себе конкурентные преимущества для борьбы за европейского клиента.

Северный поток-2 выкинет Украину из европейского газового рынка / Фото: REUTERS

Окончание строительства и запуск Северного потока-2 станут для Украины серьезной проблемой, потому что в этом случае страна выпадет из логики европейского газового рынка.

Такое мнение озвучил Главреду директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По его словам, Киеву не стоит надеяться на то, что США "прикроют Украину политически", так как Вашингтон решит свои геополитические проблемы с Берлином, Москвой и Пекином.

"Давление США на Германию в первую очередь связано с желанием заполучить Москву в качестве союзника по борьбе с Китаем. И так как Москва пока мало к этому стремится, именно отсюда и берёт начало свистопляска вокруг Северного потока-2, который стал весьма удобным рычагом для этого давления", - отметил Землянский.

Для того, чтобы Украина могла рассчитывать на статус некрупного восточноевропейского газового хаба, необходимо урегулировать политические отношения между Киевом и Москвой.

"В противном случае это не сработает, так как европейский потребитель будет выбирать маршрут, который экономически целесообразнее. Проблема для нас как раз в том, что чисто экономически газ, идущий по украинскому направлению, с учетом транспортировки выходит дороже, чем его доставка по СП-2. И тогда Украина потеряет по меньшей мере половину от того, что имеет сегодня - то есть доходы ГТС Украины, которые в этом году достигали $1,7 млрд, упадут минимум вдвое", - отметил эксперт по энергетике.

Землянский считает, что первоочередная задача Украины - создать себе конкурентные преимущества для борьбы за европейского клиента.

"Мы можем использовать существующие газовые хранилища, чтобы обеспечивать газом себя и также быть газовым буфером для ЕС. Но для этого необходимо одобрение всех сторон - как Газпрома, так и европейских компаний. Иными словами, Украине нужно быть неким энергомостом, с чего, возможно, может начаться урегулирование отношений между Украиной и Россией", - резюмировал Землянский.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2

Строительство Северного потока-2 - последние новости:

Северный поток-2 Валентин Землянский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причинаЗеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для УкраиныПосол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
Реклама
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
Реклама
20:37
Цены на продукты резко взлетят: что подорожает в Украине Видео
20:27
Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям Видео
20:23
В СБУ высказались о новых санкциях СНБО Видео
20:20
Зеленский начал против Путина рискованную игру мнение
20:03
Зеленский нанес исторический удар по Путину мнение
19:47
Конгресс США принял важное решение по Украине
19:47
Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению Видео
19:40
Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом Видео
19:25
Убийство пешехода в центре Киева: в полиции сообщили подробности Видео
19:12
Похудение и сон: как одно помогает и мешает другому Видео
19:00
Некогда великие франшизы MGS и Castlevania получат вторую жизнь – СМИ Видео
18:56
Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке
18:25
Плевать на ПДД: сын нардепа гонял по Киеву на огромной скорости Видео
18:25
Данилов раскрыл подробности секретного решения СНБО по Донбассу Видео
18:20
"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров новости компании
18:16
СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу Видео
18:06
В НАПК раскрыли детали "выигрыша" Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею
18:04
Стали известны подробности 2-го сезона CoD: Black Ops Cold War и Warzone Видео
18:02
Закончено строительство воздушной линии класса напряжения 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская с новой ВЛ 750 кВ "Каховская" новости компании
17:40
Как правильно варить хинкали — вкусный рецепт грузинского блюда Видео
Реклама
17:35
В одесском маркете посетителя поставили на колени и умыли зеленкой – соцсети Видео
17:27
В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году Видео
17:23
Авторы Payday 2 тизерят новый контент – первый за полгода Видео
17:20
Под Киевом ученика в спортзале школы швырнули головой на пол Видео
16:54
Макрон объяснил агрессию России расширением НАТО и призвал к диалогу с Москвой Видео
16:34
В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт
15:47
Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге Видео
15:29
Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой
15:25
Создатели Hitman 3 рассказали, как перенести сохранения с Steam на EGS Видео
15:24
Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять