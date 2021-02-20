Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2

Северный поток-2 выкинет Украину из европейского газового рынка / Фото: REUTERS

Окончание строительства и запуск Северного потока-2 станут для Украины серьезной проблемой, потому что в этом случае страна выпадет из логики европейского газового рынка.

Такое мнение озвучил Главреду директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По его словам, Киеву не стоит надеяться на то, что США "прикроют Украину политически", так как Вашингтон решит свои геополитические проблемы с Берлином, Москвой и Пекином.

"Давление США на Германию в первую очередь связано с желанием заполучить Москву в качестве союзника по борьбе с Китаем. И так как Москва пока мало к этому стремится, именно отсюда и берёт начало свистопляска вокруг Северного потока-2, который стал весьма удобным рычагом для этого давления", - отметил Землянский.

Для того, чтобы Украина могла рассчитывать на статус некрупного восточноевропейского газового хаба, необходимо урегулировать политические отношения между Киевом и Москвой.

"В противном случае это не сработает, так как европейский потребитель будет выбирать маршрут, который экономически целесообразнее. Проблема для нас как раз в том, что чисто экономически газ, идущий по украинскому направлению, с учетом транспортировки выходит дороже, чем его доставка по СП-2. И тогда Украина потеряет по меньшей мере половину от того, что имеет сегодня - то есть доходы ГТС Украины, которые в этом году достигали $1,7 млрд, упадут минимум вдвое", - отметил эксперт по энергетике.

Землянский считает, что первоочередная задача Украины - создать себе конкурентные преимущества для борьбы за европейского клиента.

"Мы можем использовать существующие газовые хранилища, чтобы обеспечивать газом себя и также быть газовым буфером для ЕС. Но для этого необходимо одобрение всех сторон - как Газпрома, так и европейских компаний. Иными словами, Украине нужно быть неким энергомостом, с чего, возможно, может начаться урегулирование отношений между Украиной и Россией", - резюмировал Землянский.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2

Строительство Северного потока-2 - последние новости: