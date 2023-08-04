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Эксперт пояснил, как лучше всего бороться с русскими дронами

Дмитрий Видоменко
4 августа 2023, 01:35
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Николай Сунгуровский говорит, что для противостояния русским дронами украинским Силам обороны не хватит только средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Сунгуровский, Ланцет
Дроны полезны тем, что заменяют использование живой силы - Николай Сунгуровский / коллаж Главред, фото УНИАН и "Попмех"

Дроны типа "Ланцет", массовым производством которых недавно начали бахвалиться оккупанты из РФ, проще, чем иранские дроны типа "Шахеда" и имеют меньшую дальность полета. Об этом в интервью Главреду рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Дронов никогда много не бывает. Как правило, их всегда не достает. Если это дроны - камикадзе, то часто это товар разового действия, ведь в мире пока мало образцов, которые могут после нанесения удара возвращаться в пункт запуска. Это, в основном, барражирующие снаряды, и их избытка никогда не будет. Они полезны тем, что заменяют использование живой силы, и поэтому их использование для нас является приоритетным. Действительно, Россия сейчас по минимуму наладила производство таких беспилотников, хотя в планах у них расширение. "Ланцет" проще, чем "Шахед", они меньшей дальности, поэтому используются в основном на линии фронта. Тем не менее, это смертоносное оружие. И хотя их у РФ пока недостаточно, но они наносят нам определенный ущерб", ‒ сказал он.

Сунгуровский говорит, что для противостояния русским дронами украинским Силам обороны не хватит только радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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"Что касается борьбы с ними, то дроны с дронами не борются – нам необходимо противопоставить использованию дронов Россией собственные средства радиоэлектронной борьбы, которых у нас недостаточно, и зенитную артиллерию, которой у нас тоже недостаточно, но которую нам поставляют. В частности, Германия, которая передает нам пушечные комплексы Гепард, спаренные зенитные пушечные установки ЗУ-23, которые были и у нас в запасах, и которые нам поставляют страны восточные Европы из своих запасов. Это комплексная система, где только РЭБ не действует. Это должна быть эшелонированная система, которая взаимодополняет друг друга. И это взаимодополнение требует высокой координации этих действий. В чем и состоит вся сложность. А по соотношению сил по дронам, то, к сожалению, мы пока отстаем, но имеются достаточно хорошие перспективы налаживания масштабного производства таких средств в Украине, даже без закупок и поставок с Запада. Но пока у нас все еще в зачатке, от западной помощи мы уйти не можем. Однако зачаточное состояние у нас перспективное, ведь по данным Минстратегпрома уже около 200 компаний в Украине занимаются разработкой и производством беспилотников", ‒ сказал он.

Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Украинские дроны: что известно

Напомним, что экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мост - применили морские дроны-камикадзе. Создание целого флота морских дронов-камикадзе способно привести к блокаде кораблей Черноморского флота РФ.

Бесшумный водный дрон вели по спутнику. Эксперты рассказали детали об атаке на Крымский мост. Касьянов подчеркнул, что самый эффективный вариант - применение морских и воздушных дронов.

Стало известно, как выглядит украинский морской дрон MAGURA V5. Такие морские дроны используются не только для атак на вражеские объекты, но и для доставки грузов и разведки.

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беспилотники дроны Николай Сунгуровский война России и Украины
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