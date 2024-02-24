"Это не вундерваффе, не чудо-оружие": Романенко объяснил, как F-16 повлияют на фронт

С появлением истребителей F-16 у ВСУ будет больше возможностей наносить удары по наземным стационарным и движущимся целям.

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Игорь Романенко оценил, что изменится на фронте с появлением у Украины истребителей F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Получение Украиной истребителей F-16 существенно повлияет на рост потенциала противовоздушной обороны и возможностей ВСУ по нанесению ударов по наземным стационарным и движущимся целям. Но это не изменит ситуацию в корне. Об это во время чата на Главреде сказал генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Это [F-16] не вундерваффе, не чудо-оружие. Поскольку самолеты F-16 поколения 4+, а сейчас уже есть самолеты 5-го поколения, разработки идут и по шестому", - сказал Романенко.

Генерал-лейтенант запаса также подчеркнул, что Украине не дадут эти самолеты в нужном количестве.

"Это будет лишь несколько эскадрилий, может быть, бригада. Наращиваться количество будет постепенно", - отметил он.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Самолеты F-16 для Украины

Истребители F-16 от Дании появятся в небе Украины до лета. Задержка в передаче самолетов связана с техническими причинами. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Бельгия сможет предоставить Украине западные истребители F-16 к 2025 году, заявил премьер-министр Александер Де Кроо.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

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