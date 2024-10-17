"Это уже будет слабый Путин": Маломуж сказал, когда Украина сможет победить на фронте

Для победы на фронте нам нужны альтернативные действия и мощные операции, неожиданные для врага.

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Маломуж сказал, когда Украина сможет победить на фронте/ коллаж: Главред, фото: Главред, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украина может выйти на границы 1991 года, но это будет зависеть от того, насколько наше государство подготовит все необходимые для этого стратегические меры. Для победы в войне нам нужна не затяжная война и не просто один прорыв на Курщину, а альтернативные действия и мощные операции, неожиданные для врага.

Только это изменит ситуацию, и тогда выход на границы 1991 года станет перспективой ближайшего года. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Когда Путин начнет проигрывать на фронте, начнет приближаться и падение его режима. И тогда союзники Украины начнут требовать забрать российские войска с территории нашей страны на границы 1991 года. При таких условиях Путину позволят на время сохранить свой режим. То есть это будет не полный крах России", - отметил Маломуж.

По его словам, Путин может пойти на вывод войск из Украины и возвращение к границам 1991 года только под угрозой краха - не только военного, но и внутреннего.

"Ведь когда Путин начнет проигрывать, и его партнеры (многих из них я знаю лично), и российские оппозиционеры (которые сейчас спрятались), и военнослужащие (недовольные действиями власти, особенно те, что были репрессированы) быстро объединятся против него. Это уже будет слабый Путин, и он будет соглашаться на все варианты действий, чтобы сохранить себя, свой режим и избежать стратегического проигрыша", - сказал генерал армии Украины.

Он отметил, что во время распада России и массовых выступлений будут заговоры внутри окружения Путина, и именно это будет наше время, чтобы побеждать на фронте, объединить силы Запада и других стран.

"Тогда Китай, Турция, Индия, Бразилия и многие другие страны Глобального Юга, а также арабские страны и страны Латинской Америки станут на сторону международного права, а это означает восстановление суверенитета Украины. При таких условиях будет формироваться новый миропорядок и новая архитектура безопасности мира. В кулуарах уже готовятся новые договоренности на перспективу типа Хельсинкских соглашений. И там нет места войне, проблему надо снять. И это будет решаться на поле боя. Но для этого нужна большая работа на фронте, а также большая дипломатическая работа с нашими партнерами", - сказал Маломуж.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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Ранее в DeepState сообщили, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе. На Покровском направлении продолжались бои. Силы обороны отбили девять наступательных и штурмовых действий врага.

Также ранее сообщалось, что враг активизировал атаки с бронетехникой - на кону важный город в Донецкой области. Враг применяет технику, чтобы быстрее продвигаться к крупному населенному пункту.

Напомним, в Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины. Войска агрессорки России продвигаются на поле боя, отметил Максим Жорин.

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