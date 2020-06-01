Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: появились новые детали

Евгений Добринский пропал на админгранице с Крымом / Минобороны Украины

Появилась новая информация о пропаже украинского военнослужащего Евгения Добринского, который 30 мая исчез на админгранице с аннексированным Россией Крымом.

Как пишет УНН со ссылкой на собственные источники, боец 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский после своего исчезновения звонил сослуживцу.

"Примерно в 11:00 утра Добринский позвонил сослуживцу и сообщил, что находится во временно оккупированном Крыму, но где именно, не знает, - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший стрелок Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте Барлиг, что недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.

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Солдат пропал ориентировочно в 5:00 утра на расстоянии примерно в 200 метрах от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).

Также есть информация, что он или представитель оккупационной власти Крыма уточняли паспортные данные похищенного солдата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.

"Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно. По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - рассказали в Военной службе правопорядка в ВСУ.