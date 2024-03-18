Favbet Foundation передал роте 'Фаворит' еще два внедорожника и двухосный прицеп

https://glavred.info/ukraine/favbet-foundation-peredal-rote-favorit-eshche-dva-vnedorozhnika-i-dvuhosnyy-pricep-10550939.html Ссылка скопирована

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины очередные два внедорожника, Nissan P51 Pathfinder и Volkswagen Amarok, а также двухосный прицеп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Машины получила рота ударных БпЛА "Фаворит", которую с момента создания патронирует компания.

видео дня

Личный состав роты "Фаворит" сейчас выполняет боевые задачи на востоке страны.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы и другие Силы обороны страны получили уже 280 автомобилей при содействии Favbet Foundation, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта "Армия дронов" президентской фандрайзинговой платформы UNITED24.

Фонд Favbet Foundation является активным участником проекта "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации. Он в частности является одним из крупнейших донаторов проектов UNITED24 по закупке FPV-дронов.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 600 дронов различного типа, в том числе ударного.

В феврале 2024 года компания присоединилась к большому сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в размере 10 млн грн, получит название "Фаворит".

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлено сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation по состоянию на январь 2024 года составила уже более 300 млн грн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.