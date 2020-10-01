"Фенотипный бандит": нардеп Безуглая набросилась с оскорблениями на Тищенко

Народная избранница Марьяна Безуглая особо не подбирала слов в адрес своего однопартийца Николая Тищенко.
В четверг, 1 октября 2020 года нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая в закрытом партийном чате назвала своего однопартийца Николая Тищенко бандитом.
Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на свои источники в политсиле президента Владимира Зеленского.
Инцидент с оскорблением произошел после вечернего эфира на телеканале Наш, который транслировался в среду, 30 сентября. Там Безуглая раскритиковала Тищенко. В частности, она утверждала: информация о назначении Тищенко в ТКГ ‒ фейк, который он сам распространил.
"Никакого отношения Коля к ТКГ не имеет вообще. Ни сейчас, ни в будущем. Поведение Коли вызывает как минимум критику и неприятие в большинстве нашей команды. Поведение в целом - этика решений, поведение как спикера, поведение в киевской команде и т.д", ‒ заявила она.
Журналисты опубликовали скриншоты переписки в партийном чате партии Слуга народа, где Безуглая и оскорбила нардепа.
"Доброе утро всем. Давайте не делать вид, что если у нас фенотипный бандит ‒ зам фракции и руководитель киевского филиала, то это норм и дальше молчать", ‒ написала она.
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Николай Тищенко - что было ранее:
- Николай Тищенко заявил, что будет в скором времени займется вопросами урегулирования военного конфликта на Донбассе.
- Однако позднее нардеп уточнил - он не войдет в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске (которую сейчас возглавляет экс-президент Украины Леонид Кравчук), а представит свой парламентский формат по данной проблеме.