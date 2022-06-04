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"Фейерверк из второй армии мира": украинские военные "поджарили" технику с оккупантами

4 июня 2022, 16:54

Где именно были уничтожены оккупанты не сообщается.

война в украине
Война в Украине / ОДЧ Карпатська Січ

Украинские военные продолжают борьбу с российской агрессией. Воины добровольческого батальона ОДЧ Карпатська Січ показали результаты нового удара по врагу.

Они уничтожили врага вместе с их техникой в небе и на земле и показали фото.

"Хорошего дня, Бандеровцы! Результаты вчерашней работы", - подписали кадры военные.

Где именно были уничтожены оккупанты не сообщается.

49-й отдельный пехотный батальон Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Карпатська Січ" - украинское добровольческое подразделение, которое вступило в ряды Вооруженных сил Украины в 2022 году.

Война в Украине

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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