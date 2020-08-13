"Лучшая гарантия суверенитета": Фейгин предложил Украине вернуть ядерный статус

Ядерный клуб расширяется, отметил адвокат / УДМ

Украине стоит задуматься о возвращении себе ядерного статуса, так как Будапештский меморандум по сути не работает.

Об этом заявил российский адвокат, блогер Марк Фейгин в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Фейгин считает, что ядерный статус мог бы стать лучшей гарантией суверенитета Украины в будущем.

"Ну, если Будапештский меморандум не работает, если он не дал искомой территориальной целостности, защиты страны, ее гарантов в лице Великобритании, США и России, может быть, Украине подумать над тем, чтобы стать пороговой страной с получением ядерного оружия? Может быть, это сильно укрепит ее суверенитет?" – предположил он.

"Мы видим, как те, кто обладает даже не самим ядерным оружием, а пороговые страны, мягко говоря, с ними как-то не особо хотят связываться. Ядерный клуб расширяется, хотим мы этого или нет. Приходится защищать свой суверенитет, тем более, когда ты имеешь такое соседство", – добавил Фейгин, намекая на Россию.

Отметим, пороговые страны – это государства, которые приняли решение о создании собственного ядерного или другого вида оружия массового уничтожения.

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Как сообщал Главред, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и бывший президент Леонид Кравчук высказал мнение, что Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума, если переговоры по Донбассу зайдут в тупик.