В Раде разгорелся скандал с фейком в законопроекте О медиа – СМИ

В пояснительной записке к законопроекту содержится сомнительная информация / УНИАН

На сайте Верховной Рады опубликован проект закона О медиа, которым расширяются полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а для медиа предусмотрены штрафы за нарушения.

В то же время издание Strana.ua пишет, что в пояснительной записке к законопроекту содержится неправдивая информация о том, что его принятие не повлечет за собой дополнительных материальных трат из госбюджета и местных бюджетов.

В материале подчеркивается, что целый ряд новаций, которые предусмотрены в законопроекте, невозможно реализовать без значительных финансовых ресурсов.

В частности, проект предполагает создание электронных кабинетов для всех зарегистрированных СМИ, увеличение окладов сотрудников Нацсовета, сохранение премирования главы Нацсовета.

Читайте также"Шавки, бл*": Аласания с матами набросился на журналистовТакже дополнительные расходы потребуются на создание патронатной службы, которая будет заниматься организацией работы Нацсовета. Кроме того, после вступления в силу закона придется создавать еще отдельный отдел по контролю за онлайн-медиа (сейчас Нацсовет этим сегментом вообще не занимается).

"Таким образом, расходы только на организацию работы Нацсовета и материальное обеспечение его персонала вырастут во много раз, и это означает, что в записке к законопроекту содержится заведомо неправдивая информация", - резюмирует издание.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам информационной политики Никита Потураев призвал ужесточить контроль над онлайн-медиа. Об этом он заявил 15 июня в ходе обсуждения скандального законопроекта "О медиа" в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики, которое он вел. По его словам, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.