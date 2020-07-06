УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Раде разгорелся скандал с фейком в законопроекте О медиа – СМИ

Новации, которые предусмотрены законопроектом, невозможно реализовать без значительных финансовых ресурсов.

6 июля 2020, 13:31
Рада,зал
В пояснительной записке к законопроекту содержится сомнительная информация / УНИАН

На сайте Верховной Рады опубликован проект закона О медиа, которым расширяются полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а для медиа предусмотрены штрафы за нарушения.

В то же время издание Strana.ua пишет, что в пояснительной записке к законопроекту содержится неправдивая информация о том, что его принятие не повлечет за собой дополнительных материальных трат из госбюджета и местных бюджетов.

В материале подчеркивается, что целый ряд новаций, которые предусмотрены в законопроекте, невозможно реализовать без значительных финансовых ресурсов.

В частности, проект предполагает создание электронных кабинетов для всех зарегистрированных СМИ, увеличение окладов сотрудников Нацсовета, сохранение премирования главы Нацсовета.

Читайте также"Шавки, бл*": Аласания с матами набросился на журналистовТакже дополнительные расходы потребуются на создание патронатной службы, которая будет заниматься организацией работы Нацсовета. Кроме того, после вступления в силу закона придется создавать еще отдельный отдел по контролю за онлайн-медиа (сейчас Нацсовет этим сегментом вообще не занимается).

"Таким образом, расходы только на организацию работы Нацсовета и материальное обеспечение его персонала вырастут во много раз, и это означает, что в записке к законопроекту содержится заведомо неправдивая информация", - резюмирует издание.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам информационной политики Никита Потураев призвал ужесточить контроль над онлайн-медиа. Об этом он заявил 15 июня в ходе обсуждения скандального законопроекта "О медиа" в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики, которое он вел. По его словам, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.

Нацсовет Верховная Рада фейк медиа
Сейчас вы просматриваете новость «В Раде разгорелся скандал с фейком в законопроекте О медиа – СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:31
Том Круз добился отмены карантина для актеров в Великобритании
14:20
У Путина высказались о присоединении ОРДЛО к России Видео
13:56
Смертельный риск: выяснилась новая угроза коронавируса Видео
13:50
Почему нельзя пить морскую воду: названа смертельная опасность
13:32
Ослабление карантина в Киеве с 6 июля: что будет разрешено
13:31
В Раде разгорелся скандал с фейком в законопроекте О медиа – СМИ
13:20
Децентрализация "через колено": почему власть хочет сделать центром района Бучу вместо Ирпеня
13:17
В СНБО выбрали второй государственный язык для Украины Видео
13:10
Танці з зірками 2020 - назвали имя первого судьи проекта Видео
13:04
Адвокат Ефремова опроверг слухи о завершении расследования
12:56
Путин не пойдет войной на Украину: политолог объяснил, почему вторжения из Крыма не будет Видео
12:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июля: кто встретит свою вторую половину
12:54
Разровняют бульдозерами: в Киеве протестуют из-за закрытия легендарного книжного рынка
12:51
В Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит больше
12:51
Беременность по неделям: как развивается ребенок
12:25
Atlas Weekend запускает диванное шоу Atlas Memories
12:25
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
12:16
В США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белых Видео
12:14
Зеленский знал об угрозе коронавируса еще в январе - Данилов Видео
11:56
"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять