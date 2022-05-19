Финальная стадия войны самая сложная и кровавая: Зеленский сделал важное заявление

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский объяснил, что пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы, ведь финальная стадия войны является самой сложной и кровавой. Об этом глава государства сказал в ходе общения с украинскими студентами.

"Я не могу сегодня говорить "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что финальная стадия самая сложная и кровавая.

"Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое ощущение, что все никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты", - сказал президент.

Зеленский заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.

"Страну, а особенно инфраструктуру безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. С лучшими технологиями безопасности", - подытожил Зеленский.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что армия РФ на всех фронтах постепенно переходит к оборонительным действиям. Оккупанты пытаются занять такие позиции, на которых будет легче обороняться. Попытки наступления фиксируются только на Луганском и Изюмском направлениях.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может одержать победу на войне против России. В организации говорят, что ВСУ уже удалось переломить ход событий в боях с российскими войсками. Поэтому у Киева может появиться возможность вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

Эксперты Института исследований войны в США полагают, что войска России, вероятно, попытаются удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Цель – сохранить линии обеспечения. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу на Изюмском направлении. Впоследствии россияне могут вывести свои силы из региона, а ВСУ пойти в контрнаступление под Изюмом.

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