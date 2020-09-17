Генштаб ВСУ закупил ручки Parker по 9 тысяч гривен за штуку

В ведомстве решили приобрести подарочную канцелярию.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины осуществил покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой по 8 760 грн за штуку.
Как сообщает сайт Наші Гроші, всего было заказано 80 подарочных ручек, об этом свидетельствуют тендеры на Prozorro.
Всего в ВСУ заказали 58 элитных ручек с гравировкой "От начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба и двухлетней гарантией, а также штуки с изображением трезубца в футляре.
Самые дорогие среди покупок ведомства ручки Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой, и золотым пером с чеканным узором по 8 760 гривен за штуку.
По сведениям журналистов, на сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6 105 грн, то есть значительно дешевле заваленной в ВСУ стоимости.
В расследовании уточняется, что также в Генштабе купили 20 ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6 870 грн. Однако в розничной продаже такие можно приобрести без гравировки в фирменной коробке по цене 5 167 — 5 748 грн.
Уточняется, что победителем тендера стало частное предприятие Май-Час.
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