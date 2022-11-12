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"Год будет жестоким и кровавым": в NYT назвали вероятные направления контрнаступления ВСУ

12 ноября 2022, 14:28

Киев опасается делать паузу в войне, чтобы РФ не закрепилась на оккупированных территориях. Украина вероятно добьется новых успехов, считают эксперты.

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Украина вероятно добьется новых успехов на юге по мере того, как боевой дух россиян будет падать / 93-я ОМБр Холодный Яр

Война в Украине не прекратится зимой и не затихнет, несмотря на предположения некоторых аналитиков и дипломатов. После бегства россиян и освобождения Херсона Украина не хочет останавливаться, чтобы не позволить войне зайти в тупик.

Как пишет The New York Times, следующие цели Вооруженных сил Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на юге, либо на востоке. Продолжится наступление, которое выбило российские войска из Харьковской области, чтобы отбить город Сватово в Луганской области, который является центром боевых действий в течение последнего месяца, пишет издание.

Украинский спецназ и партизанские отряды будут поддерживать постоянный темп мелкомасштабных атак в тылу России, заявил Джастин Бронк, старший научный сотрудник по военным наукам Королевского института объединенных вооружений, аналитической организации в области обороны в Лондоне.

При этом Украина вероятно добьется новых успехов на юге по мере того, как боевой дух россиян будет падать.

Автор статьи подчеркивает, что Киев опасается делать паузу в войне, так как российские войска могут использовать ее, чтобы закрепиться на оккупированных территориях.

Аналитики также прогнозируют, что полномасштабные боевые действия могут утихнуть зимой, а возобновятся возможно уже весной. При этом эксперты сходятся во мнении, что следующий этап войны будет крайне жестоким.

"Война не прекратится зимой. Но борьба будет вестись в другом темпе. Это дает политическим и военным лидерам возможность спланировать год, который, вероятно, будет жестоким и кровавым", – заявил генерал-майор австралийской армии в отставке Мика Райан.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что левобережную часть Херсонской области нужно освобождать вдоль Днепра и готовить группировку войск для прорыва линии фронта в районе Запорожья. Причем прогнозы давать довольно сложно.

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