Голодал два дня: на Полтавщине горе-мать ушла пьянствовать, оставив дома одного двухлетнего сына

Горе-мать пила со спокойной душой / НПУ

В Чугуеве на Полтавщине мать ушла пьянствовать, а дома оставила своего 2-летнего сына. Мальчик пробыл два дня голодным.

Как говорится в сообщении пресс-службы полиции Чугуевщины, правоохранители составили на женщину админпротокол о статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей). Малыш временно поживет у бабушки.

Кроме этого, специалисты совершили рейд в дом женщины и увидели там настоящий ужас - выбитые окна и кучу бутылок из-под алкогольных напитков.

"После выяснения обстоятельств, инспектор ювенальной превенции и работник соцслужбы обнаружили, что ребенок был голодной 2 дня, пока мать выпивала", - рассказали в полиции.

Также копы заверили, что совместно с профильными специалистами будут регулярно проверять семью.

Напомним, ужасный случай произошел в России. Там 21-летняя мать, будучи под наркотиками, пыталась зарезать собственного двухлетнего сына.

Также ранее одесситка за два года родила двоих детей и оставила их в роддоме. Первенец горе-матери уже усыновлен.