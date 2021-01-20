Гордон объяснил, почему Навальный не называет Крым украинским

Алексей Навальный может не говорить, что Крым – это Украина по одной причине, поделился журналист / Reuters

Журналист Дмитрий Гордон считает, что российский оппозиционер Алексей Навальный не называет захваченный РФ Крым украинским, поскольку работает на внутренний рынок.

Если Навальный скажет, что Крым – это Украина, то потеряет огромное количество тех, кто ему симпатизирует, рассказал журналист в эфире канала Украина 24.

"…я очень хотел бы, чтобы Навальный сказал: Крым – это Украина. Но он так не говорит. И от этого я уже рассматриваю его фигуру неоднозначно. Я понимаю, почему он это не говорит – потому что от него отвалится огромное количество симпатиков, электората…", – полагает Гордон.

По словам собеседника, если политик "сковырнет" власть российского президента Владимира Путина, для украинского государства это будет плюс.