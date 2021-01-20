Гордон объяснил, почему Навальный не называет Крым украинским

Если оппозиционер назовет полуостров украинским, то потеряет огромное количество тех, кто ему симпатизирует, отметил журналист.
Журналист Дмитрий Гордон считает, что российский оппозиционер Алексей Навальный не называет захваченный РФ Крым украинским, поскольку работает на внутренний рынок.
Если Навальный скажет, что Крым – это Украина, то потеряет огромное количество тех, кто ему симпатизирует, рассказал журналист в эфире канала Украина 24.
"…я очень хотел бы, чтобы Навальный сказал: Крым – это Украина. Но он так не говорит. И от этого я уже рассматриваю его фигуру неоднозначно. Я понимаю, почему он это не говорит – потому что от него отвалится огромное количество симпатиков, электората…", – полагает Гордон.
По словам собеседника, если политик "сковырнет" власть российского президента Владимира Путина, для украинского государства это будет плюс.
- Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционера отравили ядом из группы Новичок.
- Политик уверен, что за его отравлением стоял Владимир Путин. В Кремле назвали обвинения оппозиционера абсолютно безосновательными.
- В январе текущего года Навальный вернулся в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.
- Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го. Навальному инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Позже оппозиционера арестовали на 30 суток.
Автор: Екатерина Присяжнюк