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Гордон объяснил, почему Навальный не называет Крым украинским

20 января 2021, 20:17
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Если оппозиционер назовет полуостров украинским, то потеряет огромное количество тех, кто ему симпатизирует, отметил журналист.

Навальный может не говорить, что Крым – это Украина по одной причине, поделился журналист – Навальный про Крым
Алексей Навальный может не говорить, что Крым – это Украина по одной причине, поделился журналист / Reuters

Журналист Дмитрий Гордон считает, что российский оппозиционер Алексей Навальный не называет захваченный РФ Крым украинским, поскольку работает на внутренний рынок.

Если Навальный скажет, что Крым – это Украина, то потеряет огромное количество тех, кто ему симпатизирует, рассказал журналист в эфире канала Украина 24.

"…я очень хотел бы, чтобы Навальный сказал: Крым – это Украина. Но он так не говорит. И от этого я уже рассматриваю его фигуру неоднозначно. Я понимаю, почему он это не говорит – потому что от него отвалится огромное количество симпатиков, электората…", – полагает Гордон.

По словам собеседника, если политик "сковырнет" власть российского президента Владимира Путина, для украинского государства это будет плюс.

  • Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционера отравили ядом из группы Новичок.
  • Политик уверен, что за его отравлением стоял Владимир Путин. В Кремле назвали обвинения оппозиционера абсолютно безосновательными.
  • В январе текущего года Навальный вернулся в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.
  • Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го. Навальному инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
  • Позже оппозиционера арестовали на 30 суток.

Алексей Навальный Дмитрий Гордон
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