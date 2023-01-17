"Горе, беда, отчаяние": российские оккупанты в один день убили воинов – отца и сына

Александр и Михаил Куцики вдвоем ушли на фронт 25 февраля, а погибли 16 января.

На фронте в один день погибли сын и отец / Коллаж фото из соцсетей

На войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, погибли сразу отец и сын – Михаил и Александр Куцики. Российские оккупанты убили их на фронте в один день – 16 января. Об этом заявил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

Они были родом из города Ковель Волынской области. 26-летний Александр пошел защищать Украину еще в 2016 году. Однако тогда он потерял здоровье, у него была инвалидность II группы, поэтому в 2021 году покинул службу.

Уже 25 февраля 2022 года он снова пошел на войну, чтобы выбить врага с украинской земли. Вместе с ним ушел и 48-летний Михаил, который по сей день был успешным бизнесменом.

"Отец и сын, которые вдвоем пошли нас защищать в феврале 2022 года. Дата, которая необратимо изменила каждого из нас. Я думал сегодня о том, что 26-летний Саша, который имел боевой опыт с 2016 года и который подорвал здоровье, - на начало 2022 года имел инвалидность II группы. Он мог никуда не идти. И кто бы на его месте воспользовался этим правом. Но он сделал свой сознательный выбор", - написал Чайка.

Михаил был успешным предпринимателем, он всегда увлекался автомобилями. Мужчина без колебаний пошел защищать Украину. Обоих героев российские оккупанты убили 16 января. Уже сегодня, 17 января, с Михаилом и Александром попрощались в родном Ковеле.

"Тяжелый день. Тяжелое сердце. Попрощались с нашими воинами: Александром и Михаилом Куциками ... Казалось бы, вместе – они сила. Защита друг другу. Эти мужчины должны были бы быть сейчас рядом со своими самыми дорогими родными людьми. Если бы не проклятая война. Если бы не агрессор-Россия ... Трудно подобрать слова хоть какого-то утешения для родных. Слова поддержки теряются перед лицом этого великого горя, этой беды и отчаяния отец и сын сменили поле битвы. Теперь будут защищать нас с неба", - написал Чайка.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

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