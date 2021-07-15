Горная вода, камни и болото забаррикадировали дорогу: на Львовщине свирепствовала непогода

Град во Львове / Скриншот

Непогода снова постигла Львовскую область. Там сошел селевой поток, который усложнил проезд на трассе Киев-Чоп в районе села Коростов.

Как сообщают патрульные региона, поток горной воды, камней и грязи вылился прямо на дорогу в четверг, 15 июля. Это случилось около 18:50 вблизи города Сколе. Движение стало практически заблокированным.

"Селевой поток сошел на дорожное полотно, проезд указанным участком осложнен. На месте работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении областной полиции.

В Сети появилось видео непогоды. На кадрах видно, как регион постиг мощный ливень с градом.

Кроме этого, синоптики прогнозируют во Львовской области шторм. Грозы с шквальным ветром порывами от 17 до 22 метров в секунду ожидаются вечером 15 и ночью 6 июля.

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Напомним, в понедельник, 12 июля, в Житомире прошел сильный ливень. Кроме этого, на город обрушились ураганный ветер и град. Непогода бушевала более часа, однако она была настолько сильной, что затопила улицы и повалила деревья.

Из-за проблем с ливневой канализацией на перекрестке улиц Покровской и Грушевского, дорога была полностью подтопленой.

В разных частях города ветер сломал и вырвал деревья с корнем. В результате, они упали прямо на припаркованные автомобили.

Более того, в городском совете сообщили о жертве непогоды. На человека упало дерево.

Также в минувшие выходные непогода накрыла Карпаты. После сильного ливня и подтопления полиция ищет 65-летнего жителя села Ясиня – мужчина мог стать жертвой стихии.

За несколько часов в Раховском районе выпала почти половина месячной нормы осадков. Горные потоки превратились в бурные реки.