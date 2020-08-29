"Государство проигрывает": названы главные провалы с карантином в Украине

В Украине ввели четырехзонные карантинные ограничения / УНИАН

Введение в Украине четырехзонных карантинных ограничений является положительным фактором, заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, теперь не нужно закрывать целый регион или целую область, а можно оценивать ситуацию в каждом населенном пункте.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что ситуация вокруг карантинных ограничений имеет и негативный оттенок.

"Другой вопрос, который нужно ставить перед государственной системой — а как система повлияла на предотвращение заболеваемости. Мы видим, что в каждом населенном пункте в час пик в жару люди ездят в общественном транспорте. Невыносимо, например, находиться в маске в автобусе при температуре в 40 градусов. Поэтому изначально нужно создавать условия, в которых общество может выполнять те или иные требования, которые выставляются со стороны государства. Главная роль государства — это не обкладывать штрафами, а дать инструмент и профинансировать его, а уже потом вводить ограничительные или наказательные меры. На сегодня в этом государство пока проигрывает", — добавил Александрин.

Читайте такжеНе светит смягчение карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры

Напомним, по состоянию на утро 28 августа с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждено 114 тыс. 497 случаев COVID-19, выздоровели 55 тыс. 83 человека, 2 тыс. 451 человек умер.

Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19

Ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила о том, что увеличение числа заболевших коронавирусом будет иметь положительный эффект.

По ее словам, чем больше людей переболеют коронавирусом, тем лучше - тогда скорее закончится паника и завершится падение экономики.