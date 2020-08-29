УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Государство проигрывает": названы главные провалы с карантином в Украине

29 августа 2020, 03:49

Нужно создавать условия, в которых общество может выполнять те или иные требования, подчеркнул Андрей Александрин.

карантин,маска
В Украине ввели четырехзонные карантинные ограничения / УНИАН

Введение в Украине четырехзонных карантинных ограничений является положительным фактором, заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, теперь не нужно закрывать целый регион или целую область, а можно оценивать ситуацию в каждом населенном пункте.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что ситуация вокруг карантинных ограничений имеет и негативный оттенок.

"Другой вопрос, который нужно ставить перед государственной системой — а как система повлияла на предотвращение заболеваемости. Мы видим, что в каждом населенном пункте в час пик в жару люди ездят в общественном транспорте. Невыносимо, например, находиться в маске в автобусе при температуре в 40 градусов. Поэтому изначально нужно создавать условия, в которых общество может выполнять те или иные требования, которые выставляются со стороны государства. Главная роль государства — это не обкладывать штрафами, а дать инструмент и профинансировать его, а уже потом вводить ограничительные или наказательные меры. На сегодня в этом государство пока проигрывает", — добавил Александрин.

Читайте такжеНе светит смягчение карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры

Напомним, по состоянию на утро 28 августа с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждено 114 тыс. 497 случаев COVID-19, выздоровели 55 тыс. 83 человека, 2 тыс. 451 человек умер.

Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19

Ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила о том, что увеличение числа заболевших коронавирусом будет иметь положительный эффект.

По ее словам, чем больше людей переболеют коронавирусом, тем лучше - тогда скорее закончится паника и завершится падение экономики.

карантин в Украине коронавирус в Украине Андрей Александрин
Сейчас вы просматриваете новость «"Государство проигрывает": названы главные провалы с карантином в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:25
Путин не сможет ввести войска в Беларусь: эксперт объяснил страх России
03:49
"Государство проигрывает": названы главные провалы с карантином в Украине Видео
02:15
"Идеальная поза": модель из Украины похвасталась ягодицами на развратном фото
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 августа: кому светит переворот на любовном фронте Видео
00:55
В Кабмине объяснили, почему закрыли границу для иностранцев Видео
00:19
Уход Путина не поможет: эксперт рассказал, когда Россия отстанет от Украины Видео
28 августа, пятница
23:58
"Боже милостивый, дожили": Зеленский поздравил театр Франко пьесой Видео
23:45
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд: почти 2500 новых зараженных Видео
23:41
Ярош просит наградить активистов, которые напали на автомобиль с соратниками Кивы Видео
23:25
Чем полезна ежевика - Юлия Панкова раскрыла полезные свойства ягод
23:18
Нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль Видео
22:59
Суд избрал меру пресечения обвиняемому в поджоге автомобиля программы Схемы
22:41
В КСУ объяснили, что значит их решение по Сытнику Видео
22:38
Как прожить дольше: этот простой чай продлевает жизнь Видео
22:26
Как пережить осеннюю депрессию - советы от Юлии Панковой
22:23
Молдова распахнула границы – но украинцам в страну нельзя Видео
22:17
Старший сын Лукашенко озвучил свое отношение к протестам Видео
22:02
Украина рискует лишиться НАБУ и Антикоррупционного суда: что известно
21:34
Нафтогаз ввел новый тариф на газ для населения Видео
21:27
Комнатные растения: лучшие "увлажнители" воздуха Видео
21:21
В Ровно пиццерия использовала сюжет из порно для рекламы Видео
21:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены на провал Видео
20:50
Содержанки 3: готовятся съемки продолжения сериала
20:37
В Германии на автобане задержали пьяного украинского дальнобойщика
20:35
Нормы карантина — вне закона: СМИ рассказали о резонансном решении КСУ Видео
20:28
Кличко рассказал, когда в Киеве повторно закроют метро Видео
20:18
Дейзи Ридли не может найти работу после главной роли в Звездных войнах
19:58
Что нужно есть после тренировки, чтобы худеть: топ-5 блюд Видео
19:57
На карантин закрыли Мотор Сич на Хмельнитчине Видео
19:41
Стало известно, сколько хасидов приедут в Умань на празднование Рош ха-Шана
19:33
Выборы на носу: эксперт рассказал, с какими трудностями столкнулась власть Видео
19:18
Пауза в отношениях: Минск резко ответил на решение Киева Видео
19:12
Темные начала: появился новый трейлер и актеры 2 сезона Видео
19:11
Ореховый спас: всё, что нужно знать – от традиций до поздравлений Видео
19:04
Эксперт пояснил, как Лукашенко "закрутит гайки" для подавления протестов Видео
18:33
Экс-разведчик объяснил, почему "Майдан" в России невозможен
18:29
Кровавое нападение на бус: в полиции рассказали о десятках подозреваемых Видео
18:24
Tayanna ушла с ЖВЛ - назвали имя новой ведущей проекта о звездах
18:17
В полиции опровергли изнасилование 4-летней девочки в Новых Санжарах
17:57
Кабмин смягчает запрет на въезд иностранцев: для кого откроют границу Видео
17:43
В Кабмине готовятся к коллапсу из-за COVID-19: перспективы локдауна в Украине Видео
17:38
Конституционный суд "поставил крест" на указе Порошенко насчет НАБУ – СМИ Видео
17:37
Курортная страна закрывается для украинцев из-за Covid-19 Видео
17:29
СМИ сообщили о "коалиции" Пальчевского и Столара на выборах мэра Киева
17:26
Зеленский рассказал, когда ждать нового саммита "Нормандской четверки" Видео
17:24
Назван главный лузер сентября по знаку Зодиака
16:53
Закрыть город для хасидов: в Умани решили ставить блокпосты Видео
16:47
"Восстанет вся Беларусь": эксперт сказал, как Путин может "насолить" Лукашенко
16:45
Танці з зірками 2020 - что готовили участники на премьеру шоу на 1+1
16:33
Жесткий карантин: СМИ рассказали о новых правилах для школ с 1 сентября Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять