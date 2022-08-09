Harpoon достанет до Крыма: военный эксперт назвал следующую цель ВСУ

Взрывы в Новофедоровке / Скриншот

Известный военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, чем Вооруженные силы Украины могли нанести удар по аэродрому оккупантов РФ в захваченном Крыму.

В блиц-интервью Главреду военный аналитик не исключил, что ВСУ могли ударить по базе рашистов в Новофедоровке поставленными Западом ракетами Harpoon.

Он напомнил, что дальность действия ракет Harpoon достигает 300 километров, чего вполне хватит для удара по оккупантам в Крыму.

Вместе с тем Жданов не исключил, что следующей целью ВСУ может стать печально известный Крымский мост.

"Это могли быть комплексы Harpoon, он бьет до 300 км. Это противокорабельный комплекс, но, если он может попадать и по суше, то следующий удар может быть и по мосту в Крыму", - резюмировал собеседник.

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

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