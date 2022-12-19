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Играл разведчика "тиктокеров": ВСУ мастерски "демилитаризовали" главного героя фильма "Ванька"

19 декабря 2022, 00:07
На войну против Украины захватчик пошел добровольно. Ликвидировали оккупанта 15 декабря в Донецкой области.
Играл разведчика 'тиктокеров': ВСУ мастерски 'демилитаризовали' главного героя фильма 'Ванька'
ВСУ ликвидировали главного героя фильма "Ванька" / OSINT Georgia

Вооруженные силы Украины ловко ликвидировали российского оккупанта, игравшего главного героя в фильме "Ванька". Захватчик играл разведчика в составе подразделения "Ахмад-Запад".

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахідзе, 48-летний российский актер Евгений Колясников из провинциального города Заречный (Свердловская область) "играл роль разведчика" в составе филиала Тик-Ток войск в группе "Ахмад-Запад" с позывным "Уран".

На войну против Украины захватчик пошел добровольно. Ликвидировали оккупанта 15 декабря в селе Марьяновка Донецкой области. Пуля оккупанту попала прямо в сердце. Домой вернулся в черном пакете.

Вдова россиянина Елена Колясникова-Кузьмичева также сыграла вместе с мужем в фильме "Ванька" киностудии "Юниор".

Напомним, недавно вооруженные силы Украины ликвидировали учителя русской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". За убийства украинцев захватчик был удостоен российских государственных наград.

Также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко - бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик умер возле Кременной Луганской области.

Больше новостей о ликвидированных оккупантах:

война в Украине война России и Украины
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