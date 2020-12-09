Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ - МИД

Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ / Reuters

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана в январе этого года, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в среду, 9 декабря.

"Поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, повлекшее серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций ", - рассказал Енин в эфире Громадського радио.

К тому же, переговоры с иранской стороной о размерах компенсаций пока не начинали. Украина исходит из того, что размеры компенсаций в значительной степени зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

"С момента последнего раунда переговоров по делу катастрофы, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств", - добавили в материале.

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