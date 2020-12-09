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Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ - МИД

9 декабря 2020, 15:45
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Переговоры с иранской стороной о размерах компенсаций пока не начинали.

Иран, самолет, МАУ
Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ / Reuters

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана в январе этого года, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в среду, 9 декабря.

"Поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, повлекшее серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций ", - рассказал Енин в эфире Громадського радио.

К тому же, переговоры с иранской стороной о размерах компенсаций пока не начинали. Украина исходит из того, что размеры компенсаций в значительной степени зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

"С момента последнего раунда переговоров по делу катастрофы, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств", - добавили в материале.

Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября стало известно, что власти Ирана планируют выделить Украине компенсации в связи с жуткой катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.
  • 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию ​​на исследование.
  • 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
  • Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.

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