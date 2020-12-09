Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ - МИД

Переговоры с иранской стороной о размерах компенсаций пока не начинали.
Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана в январе этого года, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в среду, 9 декабря.
"Поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, повлекшее серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций ", - рассказал Енин в эфире Громадського радио.
К тому же, переговоры с иранской стороной о размерах компенсаций пока не начинали. Украина исходит из того, что размеры компенсаций в значительной степени зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.
"С момента последнего раунда переговоров по делу катастрофы, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств", - добавили в материале.
Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября стало известно, что власти Ирана планируют выделить Украине компенсации в связи с жуткой катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.
- 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.