Кабмин готов снизить тарифы на отопление: в Минфине рассказали, чего ждать украинцам

Если тарифы не пересмотрят, украинцы будут платить за отопление еще больше / УНИАН

В Украине могут пересмотреть тарифы на отопление в сторону их снижения, что отразится на ежемесячных платежках украинцев. Рыночная цена на голубое топливо в данный момент ниже той, которая зафиксирована в тарифе. Без пересмотра тарифов люди будут платить либо такую же сумму, либо еще больше.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Сегодня.

По его словам, Киев заинтересован в пересмотре тарифов, поскольку существует возможность для их снижения. Иначе украинцы в перспективе вынуждены будут платить больше.

"Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотрена в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить", - сказал глава Минфина.Читайте такжеТарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине

Также министр подчеркнул, что тарифы на отопление будут пересматриваться раз в год накануне начала отопительного сезона и на весь период отопительного сезона.

Напомним, с 1 июля украинцы, в домах и квартирах которых не установлен газовый счетчик, вынуждены будут получать увеличенные платежки. Власти изменили нормы потребления газа, вследствие чего объемы потребления голубого топлива разделены по сезонам.