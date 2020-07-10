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Кабмин готов снизить тарифы на отопление: в Минфине рассказали, чего ждать украинцам

Цена на газ на рынке ниже той, которая зафиксирована в тарифе.

10 июля 2020, 12:40
Отопление, батарея
Если тарифы не пересмотрят, украинцы будут платить за отопление еще больше / УНИАН

В Украине могут пересмотреть тарифы на отопление в сторону их снижения, что отразится на ежемесячных платежках украинцев. Рыночная цена на голубое топливо в данный момент ниже той, которая зафиксирована в тарифе. Без пересмотра тарифов люди будут платить либо такую же сумму, либо еще больше.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Сегодня.

По его словам, Киев заинтересован в пересмотре тарифов, поскольку существует возможность для их снижения. Иначе украинцы в перспективе вынуждены будут платить больше.

"Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотрена в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить", - сказал глава Минфина.Читайте такжеТарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине

Также министр подчеркнул, что тарифы на отопление будут пересматриваться раз в год накануне начала отопительного сезона и на весь период отопительного сезона.

Напомним, с 1 июля украинцы, в домах и квартирах которых не установлен газовый счетчик, вынуждены будут получать увеличенные платежки. Власти изменили нормы потребления газа, вследствие чего объемы потребления голубого топлива разделены по сезонам.

новости Украины энергетика Кабинет Министров ЖКХ-тарифы отопление
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