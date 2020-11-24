Кабмин опять отложил повышение зарплат учителям

Правительство приняло решение отсрочить введение документа в действие "в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования".
Кабинет Министров Украины еще на год перенес реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20–70%.
Согласно постановлению правительства бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, с 2021 года зарплата педагогов должна составлять не менее трех прожиточных минимумов (6,5 тыс. грн). С 2022-го размер оклада должен увеличиться до 3,5 минимума (7,6 тыс. грн), а с 2023-го – до четырех (8,7 тыс. грн). Однако правительство Дениса Шмыгаля внесло изменения в постановление и изъяло из него пункт о повышении зарплат педагогов до 8,7 тыс. грн с 2023 года.
Также решением Кабмина действие этого постановления останавливается до 31 декабря 2021 года (ранее действие документа уже приостанавливали – до 31 декабря 2020-го).
В пояснительной записке говорится, что для реализации постановления в 2021 году необходимо еще дополнительно 50 млрд грн. Поэтому было принято решение отсрочить введение документа в действие "в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования".
Зарплаты учителям в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 19 октября стало известно, что украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%. Такие изменения были предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год.
- 8 сентября Министерство образования предложило реформировать оплату труда педагогических работников с понижением зарплат учителям.