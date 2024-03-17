Кадровые перестановки в ВСУ: еще один спикер неожиданно покинул свою должность

После Игната, которого уволили с должности спикера Воздушных сил, с должности ушел также спикер ОСГВ "Таврия".

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Дмитрий Лиховий неожиданно покинул свою должность спикера ОСГВ "Таврия"/ коллаж: Главред, фото: Facebook Dmytro Lykhoviy

Дмитрий Лиховий уволился с должности спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице 16 марта. Он отметил, что прекратил быть спикером ОСГВ "Таврия" с 15 марта.

"Пост сдал. Это же армия (с). Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", где обстановка так же тяжелая, но контролируемая – благодаря усилиям каждого солдата и офицера, который тянет эту адскую фронтовую лямку. Благодарен каждому из них. Спасибо командующему, начальнику УЗГ, многим хорошим людям в командовании, которые шли навстречу и способствовали. Предшественникам в отделе, которые заложили основы его стабильной работы. Особая благодарность – каждому из членов нашей команды", – написал Лиховий. видео дня

Причину увольнения Лиховий не объяснил.

Также он отметил, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей, но не уточнил, каких именно.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Ранее сообщалось, что Юрия Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ. Экс-спикер Воздушных сил ВСУ теперь будет работать на другом направлении, отметил командующий ВС.

Кадровые перестановки в ВСУ

Напомним, 8 февраля Валерия Залужного отправили в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Тогда президент предложил ему продолжить службу в команде.

Президент Украины назначил 8 февраля на должность главнокомандующего В СУ генерала Александра Сырского. До этого Сырский командовал Восточной группировкой войск.

Позже стало известно, что Залужному дают новую должность – он станет послом Украины в Великобритании. Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Залужный сам выбрал дипломатическое направление для своей дальнейшей работы, и поэтому он был назначен на должность посла в Великобритании.

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