Изнасилование в Кагарлыке: в Раде рассказали о новых фигурантах уголовного дела

Начальнику полиции Кагарлыка грозит ответственность / УНИАН

Правоохранительные органы проводят проверку руководящих лиц отделения полиции Кагарлыка, где произошло изнасилование девушки. Следствие устанавливает, знали ли начальник отделения и полицейские о том, что на самом деле происходит в застенках райотдела. Если их вина будет доказана, то они будут привлечены к ответственности.

Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"Речь идет о том, знал ли руководитель, что в его отделении происходят допросы. Несмотря на очевидный ответ, следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ", - сказал парламентарий.Читайте такжеСтало известно, кто избил и изнасиловал девушку в Кагарлыке – опубликованы фото

Кроме того, по его словам, в отделении могли быть свидетели резонансного происшествия, которые наблюдали преступное поведение своих коллег, однако ничего не сделали для того, чтобы это прекратить.

"Относительно того, были ли выстрелы в отделении и были ли свидетели из правоохранительных органов, которые видели это преступление, но не прекратили его. Это также является следующей квалификацией, это покрывание тяжкого и особо тяжкого преступления, а именно о таком преступлении идет речь", - подчеркнул Монастырский.

Напомним, как установило следствие, в ночь с 23 на 24 мая сотрудники полиции – глава службы криминальной полиции Николай Кузив и оперативник Сергей Сулима – применили меры физического и сексуального насилия к 26-летней девушке в городе Кагарлык Киевской области.

Также они нанесли физические увечья мужчине, которого привезли в отдел вместе с девушкой.

Голосеевский суд заключил под стражу бывших полицейских на 60 суток без права внесения залога. Оба фигуранта уголовного дела своей вины не признают.