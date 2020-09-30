"Как в нереальной компьютерной игре": единственный выживший рассказал о крушении Ан-26

Авиакатастрофа под Харьковом - единственный выживший рассказал о полете / Скрин с видео ТСН

Единственный выживший после трагической катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский, который только вчера впервые вышел из больничной палаты на прогулку, рассказал о трагедии.

Курсантам на злосчастном самолете предстояло налетать еще три часа практики. На этом борту ребята осваивали запуск двигателей, навигацию, радиопереговоры, говорится в сюжете ТСН.

Всего в салоне во время полета были 20 курсантов и еще 7 членов экипажа. Вячеслав сидел почти рядом с кабиной пилота.

Читайте такжеТрагедия под Харьковом: последний капитальный ремонт Ан-26 проводили 24 года назадОн рассказал, что полет шел нормально, но внезапно случился резкий крен – и, видимо, он ударился головой, потерял сознание. А очнулся парень уже внутри горящего самолета.

По его словам, он не мог понять, что происходит. Всё происходящее казалось "нереальным эпизодом из компьютерной игры".

Выбравшись из-под фюзеляжа, Золочевский пытался спасти своего друга Виталия Ольхового. На тот момент парень уже горел.

"Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили – и все", – вспоминает Слава.

Только на следующий день он узнал, что Ольховой умер. И получилось, что парень в этой трагедии потерял всю группу – всех 12 одногруппников.

Впереди у Славы теперь месяцы реабилитации – и огромное желание узнать правду, что произошло на борту Ан-26 и кто ответит за гибель его друзей и членов экипажа.

Авиакатастрофа под Харьковом: что произошло