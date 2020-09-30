"Как в нереальной компьютерной игре": единственный выживший рассказал о крушении Ан-26

Вячеслав Золочевский до последнего пытался спасти загоревшегося друга – но все одногруппники всё равно погибли.
Единственный выживший после трагической катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский, который только вчера впервые вышел из больничной палаты на прогулку, рассказал о трагедии.
Курсантам на злосчастном самолете предстояло налетать еще три часа практики. На этом борту ребята осваивали запуск двигателей, навигацию, радиопереговоры, говорится в сюжете ТСН.
Всего в салоне во время полета были 20 курсантов и еще 7 членов экипажа. Вячеслав сидел почти рядом с кабиной пилота.
Читайте такжеТрагедия под Харьковом: последний капитальный ремонт Ан-26 проводили 24 года назадОн рассказал, что полет шел нормально, но внезапно случился резкий крен – и, видимо, он ударился головой, потерял сознание. А очнулся парень уже внутри горящего самолета.
По его словам, он не мог понять, что происходит. Всё происходящее казалось "нереальным эпизодом из компьютерной игры".
Выбравшись из-под фюзеляжа, Золочевский пытался спасти своего друга Виталия Ольхового. На тот момент парень уже горел.
"Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили – и все", – вспоминает Слава.
Только на следующий день он узнал, что Ольховой умер. И получилось, что парень в этой трагедии потерял всю группу – всех 12 одногруппников.
Впереди у Славы теперь месяцы реабилитации – и огромное желание узнать правду, что произошло на борту Ан-26 и кто ответит за гибель его друзей и членов экипажа.
Авиакатастрофа под Харьковом: что произошло
- Вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли. В живых остался только 20-летний Вячеслав Золочевский.
- 26 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что рассматривают четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- 30 сентября появились первые данные с "черных ящиков" упавшего под Харьковом Ан-26. Завершить работу специалисты планируют до конца этой недели.