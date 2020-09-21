Каким регионам запретили смягчать карантин: тревожные данные Минздрава

Две области соответствуют критериям для смягчения карантина / galka.if.ua

Стали известны регионы Украины, которые не соответствуют всем необходимым требованиям для ослабления противоэпидемических мер.

Такие данные, по состоянию на 21 сентября, опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Обратим внимание, что Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

В то же время необходимым критериям Минздрава соответствует только Херсонская и Кировоградская области.

Где в Украине запрещено смягчение карантина:

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50%:

Донецкая область;

Киевская область;

Луганская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область.

Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Напомним, ранее в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

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Изменения вступили в силу с понедельника, 21 сентября 2020 года.