Каким регионам запретили смягчать карантин: тревожные данные Минздрава

Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Стали известны регионы Украины, которые не соответствуют всем необходимым требованиям для ослабления противоэпидемических мер.
Такие данные, по состоянию на 21 сентября, опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
Обратим внимание, что Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
В то же время необходимым критериям Минздрава соответствует только Херсонская и Кировоградская области.
Где в Украине запрещено смягчение карантина:
Загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50%:
- Донецкая область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область.
Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, ранее в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с введенным из-за коронавируса карантином.
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Изменения вступили в силу с понедельника, 21 сентября 2020 года.
- В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 178 тысяч.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 583 человека.
- Выздоровели от коронавируса 78 тыс. 184 человека.