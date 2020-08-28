Карантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19

В Украине могут ввести чрезвычайное положение / УНИАН

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о возможности введения новых ограничений из-за эпидемии коронавируса.

В интервью Апострофу он не исключил, что речь может идти о введении в Украине чрезвычайного положения.

"Когда у нас будет рост значительного количества заболевших и когда 50%, а то и больше административно-территориальных единиц в красном уровне эпидемической опасности, то это может привести к загрузке системы здравоохранения, потребует открытия дополнительных полевых госпиталей, привлечения волонтеров, тогда целесообразно будет подумать о дальнейших мерах и достаточно ли будет карантина, или будет нужно чрезвычайное положение", - подчеркнул он.

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Напомним, по состоянию на утро 28 августа с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждено 114 тыс. 497 случаев COVID-19, выздоровели 55 тыс. 83 человека, 2 тыс. 451 человек умер.

Ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила о том, что увеличение числа заболевших коронавирусом будет иметь положительный эффект.

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По ее словам, чем больше людей переболеют коронавирусом, тем лучше - тогда скорее закончится паника и завершится падение экономики.