Авиарейсы из Украины в Польшу отменили: названа причина

Украинцы как минимум до 1 июля не смогут полететь в Польшу / Reuters

В ночь с 16 на 17 июня Польша восстановила международное авиасообщение со странами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Однако Варшава так и не приняла решения о возобновлении пассажирских авиаперелетов со странами третьего мира, вследствие чего авиарейсы 17 июня из Украину в Польшу отменены.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что польские власти дали разрешение на пересечение своих воздушных границ гражданам стран, которые входят в Европейский Союз и Евроассоциацию свободной торговли. Примечательно, закрытой территория Польши остается для авиарейсов из Португалии, Швеции и Великобритании.

Также не открылись воздушные границы для Украины. Заранее запланированные на 17 июня рейсы из аэропорта Киев в Варшаву, Краков и Вроцлав отменены. Обратные рейсы из Польши осуществлены не будут.

В постановлении польского правительства подчеркивается, что авиаграница для стран третьего мира будет закрыта до 30 июня. Таким образом, как минимум до 1 июля украинцы не смогут полететь в Польшу на самолете.

Напомним, Польша до 1 июля не будет открывать границы для граждан государств, которые не входят в ЕС. Это означает, что украинские туристы не смогут отправиться на отдых в Польшу. Впрочем, на территорию страны могут попасть украинцы, у которых есть легальные основания для пребывания на территории польского государства.